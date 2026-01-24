@media (min-width: 768px) {

#sp-ad { display: none; }

}

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、2016年シーズンからデーブ・ロバーツ監督が率いている。その同監督が将来的なドジャース監督候補として、ミゲル・ロハス内野手、キケ・ヘルナンデス内野手の2名を挙げたという。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

ロハス、ヘルナンデスはどちらも複数ポジションを守れるユーティリティ性が持ち味の選手で、クラブハウス内の雰囲気作りにも大きく貢献している。今オフは両名ともにFAとなったが、ロハスは昨年12月に再契約を結び、キケもチームへの帰還はほぼ確実とみられている。

[sp_ad]

同メディアによると、ロバーツ監督は先日出演したポッドキャスト番組の中で、ロハスの可能性について「彼には非常に大きなチャンスがあると思う。もちろん彼も、他の誰もがそうであるように、その面では成長の余地がある。常に選手としての思考に囚われず、視点を切り替える必要があるからだ。彼にはそのスキルセットと知識が備わっていると思う」と言及。

また、キケについても「監督としての知識とスキルセットを備えていると思う。彼がさらに成長し成熟するにつれ、メディア対応を管理できるようになるだろう。監督となると選手時代とは違い、発言にはより大きな責任が伴うため、ある種のフィルターが必要だ。その点を理解できれば、彼にも十分チャンスはあると思う」とコメントしたという。

【関連記事】

【了】