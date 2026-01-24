スポルティングを率いるルイ・ボルジェス監督が、中盤のポジション争いについて言及した。23日、クラブの公式サイトが同指揮官のコメントを伝えている。

スポルティングは18試合が消化したリーグ戦で14勝3分1敗の勝ち点「45」を獲得。好成績を収めているものの、17勝1分けと圧倒的な勝負強さを見せるポルトを前に現在は2位に位置している。また、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）では20日に行われたリーグフェーズ第7節のパリ・サンジェルマン（PSG）で勝利し、10位に浮上。8位以内に与えられる決勝トーナメントストレートインへ望みをつないだ。

そして、そのPSG戦では、日本代表MF守田英正が今季のCLフル出場を果たし、昨シーズンのCL王者の撃破に貢献。今季は公式戦27試合の出場で1228分のプレータイムを得ている。

24日に行われるプリメイラ・リーガ第19節アロウカ戦の前日会見に出席しあたボルジェス監督は、キャプテンを務めるデンマーク代表MFモルテン・ヒュルマンドについて「チームにとっての重要性を考えると、彼がチームに加わることはうれしい」と公式戦3試合ぶりの復帰を示唆。守田にとっては再びスタメン争いを強いられることになる。

しかし、指揮官はPSG戦で中盤を構成した守田とU－21ポルトガル代表MFジョアン・シモンエスに対して、「素晴らしい試合を見せてくれた」と評価。「これは良いことであり、全員が集中力を保ち、チャンスを掴もうとしている証だ。そして彼らもチャンスが巡ってきたことを理解しているし、うまく対応してくれた。彼らは先発出場でも、交代からの出場でもプレーできることを理解しているが、コーチ陣は全員が重要な選手と確信している」と、ハイレベルなスタメン争いを歓迎した。

【動画】守田英正が今季初のCLフル出場！ 昨季王者のPSGを撃破



