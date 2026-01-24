今日の運勢は？ ★2026年1月25日（日）12星座占いランキング！ 第1位は射手座（いて座）！ あなたの順位は何位…!?

2026年1月25日（日）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）1月25日（日）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の莉瑠（リル）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は射手座（いて座）！ あなたの星座は何位……？恋愛運が好調で楽しいことが広がっていくような運気です。ワクワクと楽しい気持ちも出てきやすい日なので、心の充実感がある1日となりそうです。直感が冴えやすい1日となりそうです。今日は何かを選択する際は、直感を頼りに進めてみましょう。新しいものを身につけてみたり、今までトライしたことがないものに挑戦してみるのも良さそうです。学びや成長に繋がる運気です。今日は視野が広がりやすく色々なものを吸収することができそうです。特に海外に関することに目を向けてみましょう。コミュニケーションがテーマの日です。今日は特に深い話や普段話しづらいことを話すことに適しています。自分自身の心と向き合う時間やパートナーとの時間を大切にしましょう。趣味や学びが深まりやすく楽しい1日となりそうです。今日は好きなこと、取り組みたいことにとことん時間を注げると良さそうです。人脈が広がっていくような1日です。今日は色々な場所で新たなご縁が広がりやすいので積極的に人が集まる場所へいくようにしましょう。金運が好調です。今日はショッピングに出掛けたり、欲しいものを購入したりするのに適した日です。特にオンラインショップでの購入にラッキーがありそうです。マイペースに過ごすことがテーマの日です。部屋の片付けや書類の整理など進めてみましょう。夜はゆっくりとお風呂に浸かったり、早めの就寝がおすすめです。今日は心が落ち着くことを心掛けてみましょう。ヨガや瞑想などをおこなってみたり、氏神様やお寺へお参りをするのも良さそうです。仕事運が好調ですが忙しい1日となりそうです。ついつい頑張りすぎてしまいそうなので、区切りをつけたり上手く調整をしたりすることを心掛けて過ごしましょう。運動や身体を動かすことにラッキーがありそうな日。筋トレをしたり、今日は簡単なストレッチでも良いので活動的に過ごしてみましょう。色々な人と関わることで学ぶことやヒントがありそうです。今日は聞き手に回ることを心掛けて人の集まる場所へ積極的に出掛けてみましょう。今日は外に出る予定や時間を作れると良い日です。近所を散歩したり、のんびりと過ごす時間も大切にしましょう。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）東京・池袋占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなどの苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。SATORI電話占い月間ランキング連続1位。