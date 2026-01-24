「他球団の関心を引く」ドジャース、新加入選手に早くも移籍の可能性が！…

@media (min-width: 768px) {

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは昨年12月、マイケル・シアニ外野手をアトランタ・ブレーブスからウェーバーで獲得した。守備のスペシャリストとしての活躍が見込まれていたが、早くも移籍の可能性が出てきているようだ。米メディア『ロトワイヤー』が報じた。

シアニはメジャーデビューした2022年から昨季まで、メジャー通算160試合に出場。打率.221、2本塁打、20打点と打撃は今一つな一方、守備は失策0と高い安定感を誇っている。

同メディアは「ドジャースは水曜日にシアニをDFAにした。カイル・タッカー外野手と正式に契約したことで、チームは40人枠に空きを作る必要が生じた。シアニは12月にチームがウェーバーで獲得した選手で、これが今オフ2度目のウェーバー獲得だったが、今回再びウェーバー手続きにかけられることになった。26歳の彼は打撃成績は振るわないものの、中堅守備での優れた能力は他球団の関心を引くのに十分かもしれない」と言及している。

タッカー加入により枠から弾き出された格好のシアニだが、他球団が獲得を狙うことは果たしてあるのだろうか。

