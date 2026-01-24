@media (min-width: 768px) {

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間20日、アンディ・パヘス外野手が、WBCキューバ代表入りを辞退したと自身のSNSで発表した。今季への準備を優先させることを理由としているが、場合によってはややこしい展開になるかもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

パヘスは昨季中堅レギュラーとして、156試合、打率.272、27本塁打、86打点といった数字を残した。ただ、ポストシーズンでは打率1割を切るなど深刻な不振に苦しんだ。

同メディアは「レギュラーシーズン好調だったパヘスはその後不振に陥った。ボールを追いかける癖と三振率に課題を抱えていた。ポストシーズンでは打率が極端に低く、特にナショナルリーグディビジョンシリーズ（NLDS）とワールドシリーズ（WS）では四球をほとんど選べなかった」と言及。

続けて、「パヘスは今季のドジャースにおいて賛否両論を呼ぶ選手の一人だ。チームの主力センターとして期待されているものの、打撃不振が続けば、ロサンゼルスは同ポジションの戦力強化を図る可能性もある。実現は容易ではなく、多くの条件が揃う必要があるが、チームは3連覇を目指す中で、少なくとも一定の打撃貢献を彼に期待せざるを得ない」と予想している。

