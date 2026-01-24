【山口県光市】たくさんの梅と瀬戸内海が織り成す絶景を楽しめるイベント、人気のふるさと納税返礼品とは?

山口県の東南部に位置する光市(ひかりし)は、瀬戸内の温暖な気候で、1年を通して住みやすいまち。瀬戸内海国立公園に指定されている白砂青松の室積(むろづみ)・虹ケ浜海岸など豊かな自然環境に恵まれ、歴史の息吹を感じることもできます。

今回は、光市の梅を楽しむイベント「梅まつり」と、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。

梅×瀬戸内海の絶景! 「第39回梅まつり」について

第39回梅まつり

・開催日時：令和8年2月8日(日)～22日(日)

・開催会場：冠山総合公園(山口県光市室積村6288)

・アクセス：【車】「熊毛IC」から15km、「徳山東IC」から18km

【電車】JR山陽本線「光駅」下車

【バス】防長バス室積方面行き「戸仲バス停」下車

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

梅を中心に四季を通じて花木が楽しめる「冠山(かんむりやま)総合公園」は、まちのイメージ「自然の輝き」がテーマの、豊かな自然と都市公園としての機能が調和した総合公園。潮の香りが漂い、海を一望できるのも特徴です。

そんな本公園で今年39回目の開催を迎えるイベント「梅まつり」。公園内にある梅の里は菅原道真公ゆかりの冠天満宮に隣接し、約100種類、2,000本の梅の木があり、2月から3月初めには、赤や白、薄紅の花が見事に咲き誇ります。

また、期間中は土曜、日曜、祝日を中心に、邦楽・舞踊・コンサートやお茶席などの多彩なイベントも実施。梅の花と瀬戸内海の絶景とともに、子どもから大人まで楽しむことができるのもうれしいポイントです。

自治体からのメッセージ

光市を訪れ、瀬戸内海を背景に、約100種・約2,000本の梅が咲き誇る圧巻の絶景を味わいませんか。

光市のふるさと納税返礼品について

ステンレス製の収納ボックスを紹介します。光市の中でも人気を博する返礼品なのだとか!

ステンレス製収納BOX ワンニャンカアlittle ステンレス製

・提供事業者：ステンレス光 田布施工場

・内容量：オールステンレス製 W450×H500×D450

・寄附金額：10万円

光市にある日鉄ステンレスで製造されたステンレスを使用した、家庭向けサイズのオールステンレス製の収納ボックスです。45リットルのゴミ袋が1個、18リットル灯油缶であれば2個入り、ガーデニング用品などの保管用にもおすすめなのだそう。錆に強く頑丈で、長期的な使用ができます。

今回は山口県光市のイベント「梅まつり」と、人気の返礼品を紹介しました。瀬戸内海を背景に、約100種類、2,000本の梅の木が咲き誇る圧巻の景色を楽しめるお祭りです。期間中は、邦楽・舞踊・コンサートやお茶席などの催しも楽しめ、まちの春の訪れを思う存分満喫できます。気になる人は一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者