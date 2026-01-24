@media (min-width: 768px) {

大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースには、デトロイト・タイガースのタリク・スクバル投手をトレードで獲得する噂が取り沙汰されている。同様にニューヨーク・ヤンキースもスクバルに興味を示しており、その動向に注目が集まる。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のミッチェル・コーコラン記者が言及した。

スクバルは現在、タイガースと年俸調停で対立しており、要求額は3200万ドル（約50.6億円）、球団側は1900万ドル（約30億円）を提示。その差は調停史上最大級であり、この問題を受けてトレードの可能性が現実味を帯びている。

そこでスクバル獲得の筆頭候補にあげられているのがドジャースだ。大谷翔平選手や山本由伸投手らの豪華なドジャースの先発陣にスクバルが加われば、球界屈指のローテーションが完成するだろう。

一方で、ヤンキースもスクバルに関心を示しているとされるが、今オフは大きな動きを見せていない。来オフのフリーエージェント（FA）市場でスクバルを狙う選択肢もあるが、タイガースが早期にトレードを決断すれば、その計画は崩れてしまう。

動向が注視されているスクバルについてコーコラン氏は「ヤンキースは今オフ、まだ大きな補強をしていない。彼を獲得する価値があると判断した場合、確実に獲得するためにあらゆる手段を講じる必要がある」と言及した。

