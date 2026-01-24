@media (min-width: 768px) {

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースには、3月に予定されるWBCに出場予定の選手が複数いる。日本時間16日には、昨季限りで現役を引退したクレイトン・カーショー投手の電撃参戦が報じられ大きな話題となったが、本人は自身初の大舞台へやる気満々のようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

今オフのドジャースは長らくタッカー獲得が噂されていたが、同選手にはトロント・ブルージェイズやニューヨーク・メッツも関心を示していると伝えられていた。中でも、メッツは4年2億2000万ドルと、ドジャースに匹敵するようなオファーを出していたという。

同メディアは「カーショーは保険上の問題で2023年大会を辞退した後、今大会で初出場を果たす。この大会のために現役復帰し、チームでの役割はおそらくブルペンからの登板となる見込みだ。これは、ドジャースが直近のポストシーズンで彼に与えた役割と同様である」と言及。

続けて、「10日間投げられるだけの力はある。今季は登板しないから、WBCに挑戦するには絶好のタイミングだと思った。ぜひとも参加したいんだ」という本人のコメントを伝えている。

