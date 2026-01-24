宮城県の南部に位置する角田市(かくだし)は、平安時代に建築された重要文化財の高蔵寺阿弥陀堂と宇宙航空研究開発機構(JAXA)の研究開発拠点があり、悠久の歴史と最新技術のコントラストが魅力のまち。

今回は、東京で開催され、角田市も参加する移住イベント「みやぎ移住・交流フェアLite(ライト)」と、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。

東京で開催! 「みやぎ移住・交流フェアLite」について

みやぎ移住・交流フェアLite

・開催日時：2026年2月1日(日)11：00～16：00

・開催会場：東京交通会館3F グリーンルーム(東京都千代田区有楽町2-10-1)

・アクセス：【電車】JR「有楽町駅」(京橋口・中央口(銀座側))徒歩1分、地下鉄有楽町線「有楽町駅」〔D8〕徒歩1分、銀座線「銀座駅」〔C9〕徒歩3分など

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

角田市をはじめ、宮城県内の13自治体が参加する移住相談イベント「みやぎ移住・交流フェアLite」。

「移住したらどんな生活が待っているんだろう」「転職するときは何から始めればいいんだろう」など、気になることを現地の担当者に直接聞くことができ、移住先としての具体的な相談はもちろん、「移住や宮城に興味はあるけど、まだ漠然としている」という人への情報提供なども可能とのことです。

実際に東京から宮城県へ移住した先輩移住者とお話しができるコーナーや、今後予定されている施策やイベントなど地域の将来の可能性について自治体の職員による紹介、宮城での転職事情や企業の探し方などをざっくばらんに聞ける座談会など、内容も充実。

また、会場でアンケートに回答すると、イベント会場と同じビルの地下1階にオープンした「宮城ふるさとプラザ」のお買い物券(※利用は当日限り)がプレゼントされるのだとか!

自治体からのメッセージ

なんとなく地方暮らしを考え始めた方・実際に住んでいる人からリアルな話を聞きたい方・移住はまだ考えていないけどちょっと角田市や宮城県が気になっている方も大歓迎です。ぜひお気軽にお越しください!

角田市のふるさと納税返礼品について

大正7年4月創業の老舗食肉加工メーカー「滝沢ハム」のハンバーグ、魅惑の角田市産めだか「鬼ギャルシリーズ」を紹介します。どちらも角田市の中で人気を誇る返礼品とのこと。

【タキザワハム】お肉屋さんのハンバーグ3種 計20個入

・提供事業者：滝沢ハム株式会社

・内容量：お肉屋さんのハンバーグ 3種 計20個(デミグラスソース10個、チーズ5個、てりやききのこ5個)

・寄附金額：1万円

すべて国産原料肉を使用。甘めのトマトベースの「デミグラスソース」、チーズをトッピングし、デミグラスソースと組み合わせた「チーズ」、きのこをトッピングし、とろりとした甘めのてりやきソースが特徴の「てりやききのこ」の3種を味わえます。袋のまま約6分湯煎、または中身を容器に移しラップをかけて電子レンジで1分30秒～2分加熱。お弁当に大活躍する、使い勝手の良いセットです。

角田市産めだか(鬼ギャルシリーズ) 2ペア

・提供事業者：宮めだか

・内容量：メダカ 4匹

・寄附金額：1万7,000円

華やかで個性的な色合いが魅力の「鬼ギャルメダカシリーズ」です。宮めだかのオリジナル品種として誕生し、独自のブリード技術で生み出された新系統。角田市の豊かな自然環境で育つことで、健康で美しい姿を実現しているのだそう。初心者にも飼いやすく、長く観察やふれあいを楽しめます。

今回は宮城県角田市のイベント「みやぎ移住・交流フェアLite」と、人気の返礼品を紹介しました。移住を考えている人はもちろん、どんな暮らしができるのか知りたい人など、宮城での生活のリアルを直接聞くことができる移住相談イベント。先輩移住者とお話ができるのもうれしいです。気になる人は一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者