@media (min-width: 768px) {

#sp-ad { display: none; }

}

連覇がかかった国際大会を控える侍ジャパン。その投手コーチを務めた吉井理人がDAZNの『BASEBALL TIME 2026 -侍ジャパン特集- supported by 三菱UFJ銀行』に出演した。

[sp_ad]

番組では侍ジャパンと覇権を争う強豪国のエースたちが紹介された。

・ポール・スキーンズ（アメリカ合衆国代表／ピッツバーグ・パイレーツ）

・クリストフェル・サンチェス（ドミニカ共和国代表／フィラデルフィア・フィリーズ）

・エドウィン・ディアス（プエルトリコ代表／ロサンゼルス・ドジャース）

詳細なデータをもとに、MC杉谷拳士とゲストの吉井、そしてブルペン捕手として前回大会の優勝を支えた鶴岡慎也が語る。そして、各国のエースたちの投球を人工知能搭載ピッチングマシン『Pitch 18 S』が再現し、杉谷が打者、鶴岡が捕手として体感した。

収録後の吉井に番組の感想を訊くと「世界にはすごい選手がいるな。そういう印象です」と答えた。

しかし、侍ジャパン投手陣も負けてはいない。山本由伸らMLBで活躍する選手たちだけでなく、日本国内にも好投手が揃っている。

そのうちの1人、千葉ロッテマリーンズの種市篤暉は、昨年まで吉井が監督として指導した選手だ。番組でも種市について「世界でも通用する」と太鼓判を押していた。

「まずは気持ちが強い選手なので、国際大会でもしっかり投げてくれるだろうと思っています。投げるボールで言えば、1つ特徴的なのはフォークボールですね」

鋭く落ちる種市のフォークは国際大会では大きな武器になるという。

「アメリカではフォークを投げる投手は少ないし、教える人もほとんどいない。（日本人のフォークは）メジャーの平均的なボールからはかけ離れた変化球になっている」

単なる成績だけでなく、持っているボールの質などの細かいデータも選考においては重要な材料になると吉井は言う。ちなみに、吉井は前回大会時にも種市の抜擢を構想していたと明かしていたが、当時は実績面を考慮して見送っていた。

「がっつりデータを見ています。侍ジャパンの投手を選ぶときは、メジャーの平均から外れた球質を持つ選手というのを基準に選んでいましたね」

中でも、真っすぐの質を吉井は重要視する。番組では、北山亘基と西口直人の2人を推していた。

「まずは、真っすぐの特徴を調べますね。真っすぐが通用したら、それでいい。そのうえで持っている変化球がどうかを見ながら選びますね。やっぱり、基本はフォーシームです」

「今でこそMLBでもフォーシームを投げるピッチャーは増えているんですけど、前回大会ではツーシームをメインとするピッチャーがほとんどだった。だから、フォーシームの浮き上がるようなボールはなかなか打てない」

[sp_ad]

前回であれば、今永昇太や大勢がまさにそうだった。MLBでは希少な球質に、対戦相手はほとんど対応できていなかった。

今大会ではサイ・ヤング賞投手をはじめ、優勝候補にはMLBのエース級が揃うが、侍ジャパン投手陣も引けを取らない実力を持つ。一部のメンバーはまだ発表されていないが、MLBでも通用するNPB投手の選考が、侍ジャパンの浮沈を左右する。

（取材・文：加藤健一）

【動画】侍ジャパン徹底解剖！杉谷拳士が“世界の魔球”を体感！

DAZNベースボールの公式YouTubeより

[sp_ad]

番組情報

『BASEBALL TIME 2026 -侍ジャパン特集- supported by 三菱 UFJ 銀行』

出演：杉谷拳士、中川絵美里、吉井理人、鶴岡慎也

内容：2026 年に開催される世界最高峰の野球大会。前回王者として連覇に挑む「侍ジャパン」の行く手を阻むのは、かつてない進化を遂げた各国の強豪たち。本番組では、最新鋭の解析機器が揃う「ネクストベース」を舞台に、井端弘和監督率いる日本代表の強さの真髄と、世界に潜む 超人 たちをデータと実演で徹底解剖。2026 年の興奮を一足早く体感できる特別番組

【画像：DAZN】

【了】