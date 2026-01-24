セリエA第22節が23日に行われ、インテルとピサが対戦した。

1－3で敗れた20日のチャンピオンズリーグ（CL）アーセナル戦から先発を5人変更して試合に臨んだインテルは、開始11分に相手の先制を許してしまう。自陣でGKヤン・ゾマーとピオトル・ジエリンスキの連係ミスでボールを奪われ、ステファノ・モレオにロングシュートを叩き込まれた。

さらに23分、コーナーキックからモレオのドッピエッタを許し、インテルは降格圏のピサを相手に2点ビハインドの展開となってしまう。インテルのクリスティアン・キヴ監督は前半のうちにカードを切る決断を下し、ルイス・エンリケに代えてフェデリコ・ディマルコをピッチに送り出す。

すると39分、ジエリンスキのシュートが相手のハンドを誘ってインテルがPK獲得。ジエリンスキが自らこれを決めて1点を返す。

さらに41分、ディマルコの正確なクロスにラウタロ・マルティネスが頭で合わせて、インテルが試合を振り出しに戻す。前半アディショナルタイム2分にはアレッサンドロ・バストーニのクロスからフランチェスコ・ピーオ・エスポジトがヘディングシュートを叩き込み、インテルは前半のうちに逆転に成功した。

後半も攻め続けるインテルは、82分に待望の追加点を獲得。マルクス・テュラムのクロスに反応したディマルコが左足でボレーシュートを放つと、ボールは左右のポストに当たってゴールに吸い込まれた。

インテルは86分、アンジェ・ヨアン・ボニーが個人技で密集を突破して5点目をもたらす。後半アディショナルタイム3分にはコーナーキックの流れからヘンリク・ムヒタリアンがダメ押しの1点を加え、インテルは6－2で勝利した。

リーグ戦3連勝のインテルは首位をキープ。インテルの次戦は28日に行われ、CLでドルトムントと対戦する。

【スコア】

インテル 6－2 ピサ

【得点者】

0－1 10分 ステファノ・モレオ（ピサ）

0－2 23分 ステファノ・モレオ（ピサ）

1－2 39分 ピオトル・ジエリンスキ（インテル）

2－2 41分 ラウタロ・マルティネス（インテル）

3－2 45＋2分 フランチェスコ・ピーオ・エスポジト（インテル）

4－2 82分 フェデリコ・ディマルコ（インテル）

5－2 86分 アンジェ・ヨアン・ボニー（インテル）

6－2 90＋3分 ヘンリク・ムヒタリアン（インテル）

【ハイライト動画】インテルvsピサ