母から頻繁な金銭要求、かなりの額でキツイ…どうすればいい？ 悩む相談者に江原啓之が届けた言葉

実家の母が5年ほど前に脳梗塞で車椅子になり、週に4日デイサービスにお世話になっています。父は炊事、洗濯など毎日忙しく動き、大変だと思います。実家は遠方で、なかなか帰省もできていません。脳梗塞で倒れる前からたびたびお金を催促されていましたが、数年前よりお金の催促が頻繁になり、言われるまま送金しています。私のパート代から渡していますが、かなりの額になりキツくなってきました。自分の親ですが、当たり前のように電話してきて、送金しても連絡もありません。色々不満はありますが、疲れながら家事をする父を思うとお金でしか助けてあげられないのだから、とも思います。父からは催促されたことはなく、余計に不憫にも思います。ただ私も定年が近く、先のことを考えると不安になります。どうしたらいいのかアドバイスをいただきたく思います。――番組パートナーの奥迫が「相談者さまのお父様は、『自分がやらなければ……』と、お父さんなりに張り合いを感じているのかもしれない。一度お父様とご相談してみてはいかがでしょうか？」と寄り添うなか、江原は「ご高齢になると、表現とか、いろんなことが変わってくる」と、老いの本質を語り始めました。江原：こういうことは、突然現れることじゃなくて、その人の持っている本質が出るってことがあるんですね。例えば認知症とかでも、スピリチュアルな視点から申し上げると、徘徊する人は、割と逃げたかった経験がある。また、暴言を吐く人は、言いたいことが言えなくて我慢してきた、ということがある。だから「どうしてこんなお母さんになっちゃったの？」じゃなくて、ずっと我慢してきた。また、異物を食べる方は、食べる物に実は不自由していたり、自分が我慢して子どもに食べさせるとか、そういう風にしてきたという思いが、自分自身で誤作動を起こすんですよね。それで起きることがあります。――また、年齢を重ねることで起きる"心の誤作動"という考え方を提示した江原。リスナーが直面している"度重なる送金催促"についても、冷静な分析を促します。江原：言葉が悪いんだけれども、よく若い人の間で、"老害"とか言ったりするけれど、「どうしてそんな性格が悪くなっちゃったの？」とか、思うことがあると思うんだけど、やっぱり、そういう何か誤作動が起き始めていることはあると思うんですよ。何が言いたいかというと、相談者さんのメッセージに「送金しても連絡もありません」と書かれていますが、もしかしたら送金をお願いしたことすら忘れていたりとか、実は、送金を頻繁にしてもらっている自覚がなかったりとか。もしかして、お金を催促してきたとしても、それを何に遣いたいのかも忘れちゃっていないかな？ とか。だから、まずはそこを究明したほうが良いかもしれない。――さらに江原は、現代社会ならではの「外的要因」についても注意を促しました。江原：あとは、例えばお父さんとかに、「ねえ、お母さんって最近忘れっぽくなってない？」とか「何にお金を遣っているの？」とか聞いてみる。そのあと、お母さんからお金を催促されても、お父さんに「本当にそれ必要なの？」と聞く。例えば、これはちょっと飛躍した話になるけど、最近、お年寄りを狙ったような詐欺もあるでしょう？ そういうので、何かお金が必要になっていたり、変な物を買わされていたりする可能性も、なくはない。そういうのって、年寄り世代になると結構起きたりするんですよね。そういうこともあるから、ちゃんとお母さんの様子を見に行ったり、確認したほうが良いかなと思う。だって、普通ね、親なら「こんなに催促したら子が大変だろうな」って思うのが普通じゃない？ そんなにひどい親御さんの元で育ったとは思えないの。っていうことは、何か起きていないかな？ っていうのが、私のちょっとした考えなんですよ。なので、まずはお父さんに直接聞いてみると良いと思います。昔の元気だった頃のお父さん、お母さんとは違うかもしれないから、それで相談者さんが無闇に悲しんでも良くないじゃないですか。一度話をすれば、相談者さんの優しさは、必ず伝わると思いますよ。