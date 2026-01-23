2021年7月にカナダ留学に踏み出したタレント・光浦靖子。語学学校、カレッジのシェフ養成コースを卒業し、現在は手芸のワークショップを開催している。内面的にも自身に大きな変化をもたらしたというカナダ生活について、エッセイ『ようやくカナダに行きまして』『ようやくカレッジに行きまして』でつづっているが、この2冊が本人の朗読によってAmazonオーディブル(Audible)で1月22日より配信される。光浦にインタビューし、留学前後で変わったという芸能活動に対する思いを聞いた。

光浦靖子 撮影:蔦野裕

50歳でカナダのバンクーバーに留学した光浦。「仕事をずっとやっていて、自分の気持ちをうまくコントロールできなくなっていて、休みが必要だなと。小さなことが気になって仕方なくて、いちいちくよくよしたり、腹を立てたり、自分でもおかしいなと思っていたんです」と留学を決意した理由を明かす。

テレビを中心に、表舞台に立つ仕事をしてきたからこそ、追い込まれていったという。

「ネット上の誹謗中傷も気になって、何をやっても否定されている感じがして、何のために働いているんだろうと。更年期の影響もあったと思いますが、とにかくメンタルがおおらかではなくなっていて、これは1回休憩しないとダメだぞと思いました」

テレビの収録など、本番は楽しめても、終わるといつも実力不足を反省する日々だったという。

「一流の面白い人たちとやらせてもらっているので本番は楽しいですが、自分がその人たちと同じ実力を持ってないと思って、『今日もダメだった』と毎日泣いていました。今は人それぞれだと思えるようになりましたが、留学前は自分が劣っているという風にしか思えなくて、自分の中で合格点なんか出たこともなく。そうやって精神をすり減らし、何十年もよくあんなメンタルで仕事していたなと思います」

そんな精神状態でも、「辞めるのは逃げだ」と思ってずっと戦ってきた。

「当時はお笑いじゃないことをした時点で逃げたという時代で、お芝居の仕事をしたら『お芝居なんかやって』と言われるような感じでした。今は芸人がお芝居をやるのは当たり前ですけど」

だが、ついに限界を感じ、「27～28年やってきたので、もう逃げじゃないだろう」と留学を決意。

「1回日本を離れて自分を見直したいなと。仕事がどれだけありがたいのか気づいてもいいし、海外に行って新しい居場所を発見してもいいし、どっちに転んでもいいと思って。あと、海外に住むというのは小さい頃からの夢でもありました」

不完全な自分も「かわいい」と思えるように

カナダではまずは1年間、語学学校に通い、その後、2022年8月に公立のカレッジのシェフ養成コースに入学。スパルタ指導で「肉体的にも精神的にも厳しかった」という2年間のカレッジ生活で、生きやすい性格に変わることができたという。

「いろいろ細かくて人を許せない性格でしたが、仕方ないと思って諦めて許したり、許してもらったり、そういう出来事が多すぎて、寛容になれた気がします。できない自分を恥じることもなくなり、できないということをオープンにして、助けてもらって感謝するというシンプルな生き方に。いい意味で諦めて、人は人、自分は自分と思えるようになり、明るくなりました」

そして、以前は自分に厳しすぎたが、「すごく自分に甘くなりました」と言い、「いまだに低い点数のときもありますが、それも不完全でかわいいな」と思えるように。さらに、人に頼ることができなかった人生が、「人に助けてもらう人生」に変化。「今は何か困ったことがあったら、一言目に『ヘルプミー!』『助けて!』ですよ。もうプライドなんて全然ないです」と語った。