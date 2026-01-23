「僕たちを強くしてくれる」ドジャース、積極補強もライバルは臆せず！？…

@media (min-width: 768px) {

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間16日、カイル・タッカー外野手と契約に合意したと報じられた。同地区チームにとっては頭が痛いところが、サンフランシスコ・ジャイアンツの選手たちは全くビビッていないようだ。米メディア『ザリポーター』が報じた。

昨季のジャイアンツはナショナルリーグ西地区3位（81勝81敗）で、地区優勝を果たしたドジャースには12ゲーム差をつけられた。そのライバルがさらに戦力を厚くしたとなると、今季も厳しい戦いになることが予想される。

ただ、同メディアによると、ブライス・エルドリッジ内野手は「ライバルとして、彼らを打ち負かし、最強を倒したいと願うことに誇りを持っている。最強になるには、最強を倒さねばならない。古い格言だと承知しているが、それが真実だ。最高の競争相手に立ち向かわねばならない。幸いにも僕たちの部門は非常にレベルが高く、それが僕たちをさらに強くしてくれるだろう」と、ドジャースが強くなればなるほど自分たちのクオリティも上がると強調。

また、ケーシー・シュミット内野手も「相手はまたしても素晴らしい選手を獲得したが、我々にも優秀な選手は揃っている。我々はただ方針を貫き、自分たちのプレーに集中し、相手ベンチに誰がいるかなど気にせず戦うべきだと思う」と、臆せずに自分たちのプレーを貫くだけと闘志をにじませているという。

