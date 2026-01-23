@media (min-width: 768px) {

#sp-ad { display: none; }

}

大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、カイル・タッカー外野手やエドウィン・ディアス投手といいた大型選手を補強している。しかし、まだドジャースの補強は終わる気配を見せず、デトロイト・タイガースのタリク・スクバル投手の獲得も模索しているようだ。米メディア『ブリーチャー・ネイション』のマイケル・セラミ記者が言及した。

今オフ序盤に盛んに取り沙汰されたスクバルのトレードの噂は一時的に落ち着いたものの、年俸調停に入って以降、再び活発化しているという。

[sp_ad]

タイガース側は2026年の年俸として1900万ドル（約30億円）を提示したのに対し、スクバル側は3200万ドル（約50.6億円）を要求。その差は調停史上最大級で、この対立がトレードの可能性に拍車をかけている。

そこで、豊富な資金力を持つドジャースが獲得の有力候補としてあげられている。もしスクバルがドジャースに移籍すれば、大谷翔平選手やブレイク・スネル投手らと豪華な先発ローテーションを組むことになるだろう。

注目を集めるスクバルの動向についてセラミ氏は「2年連続サイ・ヤング賞受賞投手を獲得するだけでも莫大なコストがかかる上に、彼は確実に2026年オフにフリーエージェント（FA）となる見込みだ。単年だけで多額の年俸が生じる可能性を考慮すれば、少なくとも仲裁裁定が出る前には、取引が成立する見込みは薄いだろう」と言及した。

【関連記事】

【了】