長年チームのエース格として先発ローテーションを支え、国際大会でも結果を残してきた右腕。近年は安定感を欠く登板が続き、直近シーズンの成績低下が代表選考に大きく影響する状況となっている。
実績組先発の評価
戸郷翔征
・投打：右投右打
・身長／体重：187cm／85kg
・生年月日：2000年4月4日（25歳）
・経歴：聖心ウルスラ学園高
・ドラフト：2018年ドラフト6位（巨人）
・2025年成績：21試合登板（111回）、8勝9敗、87奪三振、防御率4.14
2025年は大不振に陥った戸郷翔征。前回のWBCをはじめ、侍ジャパンの常連となっているが、第6回WBCでは代表漏れの可能性がありそうだ。
2018年ドラフト6位で読売ジャイアンツに入団すると、高卒2年目に先発ローテーションに定着し、9勝を記録。
2022年には自身初の2桁12勝を挙げ、最多奪三振（154個）のタイトルを手にした。
翌2023年に開催された第5回WBCでは、2試合（5回）を投げ、9奪三振、防御率1.50の好投を披露。世界一達成に貢献した。
さらに2024年は26試合登板（180回）を投げ、12勝8敗、156奪三振、防御率1.95と傑出した成績をおさめ、自身2度目の最多奪三振を獲得。
ところが、2025年は開幕から打ち込まれる試合が続き、二軍降格を味わった。最終的に21試合に登板したが、8勝9敗、防御率4.14と大きく成績を落とした。
第6回WBCへの出場は、厳しい立ち位置となっている。
