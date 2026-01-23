乃木坂46賀喜遥香「7つの地獄を見てみたい！」大分県“別府地獄めぐり”に興味津々！

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。1月22日（木）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介しました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「私は年末年始に地元の大分に帰省して、日本一の温泉の街である別府市の『地獄めぐり』に、遥香先生の写真を持って行ってきました！ “おんせん県”として有名な大分では、地中深くから噴気や熱泥、熱湯が噴出する様子を“地獄”と呼んでおり、別府には 7 つも地獄があるんです！ 今回は、きれいな青色の『海地獄』と真っ赤に染まった『血の池地獄』を巡ってきました！」（佐賀県 19歳）

◆いつか行ってみます！

賀喜：年末年始に“ちびはるか”の写真ですね！ 地獄めぐりに連れて行ってくれたってことで。知らなかったですよ、7つも地獄があるなんて（笑）。しかも、「血の池地獄」っていうネーミングがすごい！“めっちゃ地獄”っていう感じですけど、見させていただきますね。

――生徒から届いた写真を見る遥香先生。

賀喜：本当だ（通常の温泉と）色が違う！ 青と赤……これ、去年の夏のツアー（乃木坂 46 真夏の全国ツアー 2025）の生写真だ！ かわいい～♡ これを持って行ってくれたんだ、ありがとうございます！ これが全部温泉なんですね、すごい！ なんでこんなに青だし、赤なんだろう？ 赤は土の成分なのかな？ 不思議！

私、温泉街に行ったことがないんですよ。温泉にもそこまで行ったことがないんですけど、大分県にも行ったことがなくて。でも、いつか旅行で温泉街に行って、ゆったりしてみたいなって思っていたんです。だけど、知識がないので「どこに行こうかな～」みたいな感じで思っていたんですけど、この7つの地獄を見てみたい！ でも、もう連れて行ってくれてる（笑）。

7つ（の地獄）だから、あと5つあるのか、それも見てみたい！ 教えていただいてありがとうございます！ いつか行ってみます！

