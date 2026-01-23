「最近だとポルターガイスト系を…」日向坂46藤嶌果歩が観ている動画に髙橋未来虹がビックリ「全然タイプが違うわ（笑）」

日向坂46の髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花が週替わりでパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30～11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。1月16日（金）の放送は、髙橋未来虹と藤嶌果歩が"YouTube動画の視聴事情"について語り合いました。

◆“動画の長さ”どのくらいが適切？

＜リスナーからのメッセージ＞

「お2人はトレンドをYouTubeから取り入れることもあると思うのですが、動画が何分を超えたら“長い”と思いますか？ 私は15分以上あると長いなと思います」

髙橋：私は1時間を超えたら“長めだな”って思います。（家では）基本的にYouTubeをテレビでずっと流しているんですけど、それだと1時間って意外とあっという間というか、長いとあまり感じなくて。やっぱり、人の声はあってほしいんですよ。寂しいから。

藤嶌：わかります。

髙橋：そういう意味で、1時間くらいは平気で流していますね。

藤嶌：私も結構1時間くらいかもしれないです。

髙橋：おぉ！ そうだよね。

藤嶌：YouTubeを流しながらご飯を食べることもあるんですけど、最近だとポルターガイスト系の動画を観るときに、1時間くらいあることが結構多くて。

髙橋：え!? それって家で観ているってこと？

藤嶌：はい、家で観ています。

髙橋：怖くならないの？

藤嶌：怖いのが楽しいんです！ 私自身、霊感が全然ないので、普段感じることのない気持ちをそういうコンテンツで味わえるのが楽しいです。

髙橋：へぇ、そんな動画を観ながらご飯を食べてるんだ（笑）。

藤嶌：そうなんですよ～！

髙橋：全然タイプが違うわ（笑）。でも、今は長尺の動画が多いんだろうね。

藤嶌：そうですね。2人でトークしているだけの45分超えの動画でも、（再生回数が）すごく伸びていたりしますし。

髙橋：確かに。ちょっと、そういう傾向を「日向坂ちゃんねる」（日向坂46公式YouTubeチャンネル）も学ばないとなのかな〜？

藤嶌：そう思います。

髙橋：ただただ食べてしゃべる動画……皆さん観てくれますか？

藤嶌：それこそ、年末に四期生でクリスマス会をしたときも、「これ、定点（カメラを）回したいな～」ってめっちゃ思いました。

髙橋：あー！ 絶対面白いね。

藤嶌：結構面白かったので、そういうのもやりたいですね。期別のご飯会の動画とかも多分うれしいと思うので。

髙橋：そうだね。

＜番組概要＞

番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！

パーソナリティ：日向坂46（髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花）

放送日時：毎週金曜 11:30～11:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/hitoiki/

番組公式X：@hot_hitoiki46