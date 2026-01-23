昨シーズンは“開幕8連敗”を経験…Wリーグで首位に立つ「トヨタ自動車アンテロープス」好調の理由をチーム最年長・安間志織が語る

藤木直人、高見侑里（産休中の高見に代わり、フリーアナウンサーの尾崎里紗さんが出演）がパーソナリティをつとめ、アスリートやスポーツに情熱を注ぐ人たちの挑戦、勝利にかける熱いビートに肉迫するTOKYO FMのラジオ番組「SPORTS BEAT supported by TOYOTA」（毎週土曜 10:00～10:50）。1月17日（土）の放送は、ゲストにWリーグ（バスケットボール女子日本リーグ）トヨタ自動車アンテロープスの司令塔・安間志織（やすま・しおり）選手がリモートで出演。現在、18勝4敗で首位に立っているアンテロープスのチーム状況について伺いました。

安間志織選手は1994年生まれ沖縄県出身。小学校時代からバスケットボールを始め、2017年1月からWリーグ・トヨタ自動車アンテロープスに加入すると、2020-21シーズンでの初優勝に大きく貢献し、プレーオフMVPも獲得。2021年8月からドイツのチームに移籍し、リーグ優勝とファイナルMVPを獲得。翌年のイタリア挑戦を経て、2023年からトヨタ自動車に復帰。現在もチームの中心選手として活躍しています。

◆“首位快走”プレーオフ進出も決定！

藤木：Wリーグ・レギュラーシーズンは折り返しを過ぎ、後半に入っていますが、アンテロープスは絶好調じゃないですか？

安間：今のところみんな良い感じで、全員で頑張っています。

藤木：そして、早くもプレーオフ進出を決定されたそうですね！ プレーオフに進むことが最終的な目標ではないと思いますが、プレーオフに進めてホッとしたのではないですか？

安間：そうですね、昨シーズンが結構苦しかったので。今シーズンは「まずはプレーオフを目指そう」というのが選手間での1つの目標としてあって、そこはクリアできましたが、足元をすくわれたくないので、また1戦ずつしっかりやっていけたらと思います。

藤木：やっぱり、チームのムードも良いですか？

安間：良いですね！ 昨シーズンの（開幕から）0勝8敗のときとは雰囲気が全然違います（笑）。

藤木：連敗しているときは不安といいますか、やはりそういうムードがあるものでしょうか？

安間：ありますね。昨シーズンは“どうにか良くしよう”とみんな必死で、暗い雰囲気ではなかったですが、やっぱり、負けたときと勝ったときでは雰囲気が違います。今は「（勝利を）喜びながらも、やるべきことはしっかりやる」ということができていると思います。

◆アンテロープスが目指すバスケ

藤木：アンテロープスは、日本女子バスケ界のレジェンド・大神雄子（おおが・ゆうこ）ヘッドコーチ体制となって4シーズン目ですけれども、今どんなチームになっていますか？

安間：まず本当に若いチームなので、勢いがすごいです。ヘッドコーチも常に言っていますが、アグレッシブなディフェンスから、速いバスケにもっていくのがアンテロープスのバスケで、昨シーズンは半数以上が新人・1年目だったんですけど、2年目に入ってから、それが少しずつ浸透してきているかなと思っています。

藤木：開幕のときに大神ヘッドコーチとお話させていただきましたが、そのときも「去年はメンバーが大きく変わったので（チームを）1から作らなければいけなかったけれども、今シーズンはほぼ同じメンバーで臨めるので、（経験の）積み上げができている」とおっしゃっていて、それが見事に表れているシーズンかなと思います。

安間：本当にそうですね。メンバーが変わっていないのも強いと思いますし、今まで「トヨタはビッグマンがいない」と言われていたところに、アマカ（オコンクウォ・スーザン・アマカ）やカイリー（シュック・カイリー・アネット）といった助っ人が入ってくれたので、スピードは継続しながら、高さは2人の力を借りて、という感じで試合がつくれているのかなと思います。

藤木：大神ヘッドコーチの現役時代は、安間選手と同じポイントガードでしたけれども、同じポイントガードとして、プレーに求めることやアドバイスみたいなものはありますか？

安間：私自身チームの最年長かつポイントガードという立場から、ゲームのコントロール、ゲームマネジメントというところをずっと課題にしていますし、大神さんとも「このときはこうできたよね」「このときはこうしたほうが良かったね」とコミュニケーションを取りながらやっています。

