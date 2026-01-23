Mrs. GREEN APPLE「楽しみにしていて」「僕らも楽しみ!!」“バンド史上初”国立4DAYS開催！ スタジアムツアー詳細発表

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃～）。1月19日（月）の放送では、藤澤涼架が出演するTBS系日曜劇場「リブート」の放送開始や、バンド史上初となる国立競技場4公演を含むスタジアムツアー「ゼンジン未到とイ/ミュータブル～間奏編～」の開催について語りました。――2026年1月よりスタートしたTBS系日曜劇場「リブート」に、藤澤涼架の出演。藤澤は永瀬廉さん演じる冬橋航の唯一無二のバディ・霧矢直斗役を務め、本作が連続ドラマ初出演となります。また、元日のYouTube生配信で予告されていた「ゼンジン未到」シリーズが「ゼンジン未到とイ/ミュータブル～間奏編～」として解禁。4月～7月にかけて、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）と大阪・ヤンマースタジアム長居を巡るスタジアムツアーを開催。国立競技場での4日間公演は嵐以来2組目で、バンドとしては史上初の快挙となります。大森：ということで！ もうTBS 日曜劇場「リブート」が始まりまして！若井：お～！ 昨日ですか！藤澤：始まりました～！ みなさん！ 観てくださいましたか!?

— 【公式】日曜劇場『リブート』毎週日曜よる9時放送 (@reboot_tbs) January 10, 2026大森：いろいろと番宣も、りょうちゃん（藤澤）が出ましたね！藤澤：はい！大森：で、りょうちゃんは制作発表会見も出たということですね！藤澤：はい！ そうですね！

— 【公式】日曜劇場『リブート』毎週日曜よる9時放送 (@reboot_tbs) January 16, 2026大森：そして、“ゼンジン未到”シリーズが解禁されました～！ 国立ゼンジン未到ですね！若井・藤澤：はい!!大森：「ゼンジン未到とイ/ミュータブル～間奏編～」始まります！ 4月にはMUFGスタジアム（国立競技場）がありまして、5月と7月に大阪とまた国立競技場ということで。これ何がすごいって、6公演中4公演がFC（ファンクラブ）限定公演！若井：そういうことですね！大森：国立競技場とヤンマースタジアム長居をFC限定でやるというね！若井：それぞれ2DAYSね！大森：楽しみにしていてください！ 僕らも楽しみです!!

