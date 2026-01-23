心理テスト「ケンカした相手との仲直り方法」選んだ答えでわかる!? 壊れた雪だるまの理由は？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「雪だるま」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師 水森太陽（みずもり・たいよう）さん）大雪が降ったある日。あなたは自宅の前に雪だるまを作ってみました。翌日になると、その雪だるまは壊れてしまっていました。さて、それは何故でしたか？次の中から近いものを1つ選んでください。1． 気温が上がったから2． 誰かが蹴飛ばしたから3． 雨が降ったから4． 実は自分で壊したからこの心理テストでわかることは、あなたの「仲直りのきっかけ」です。「雪だるま」は「冷たい感情」を示しています。雪だるまがどうして壊れたのかは、ケンカや行き違いで冷えてしまった人間関係が、どんなきっかけで修復していくのかを示しているのです。何もせずとも、自然と怒りが収まるあなた。無理に連絡を取ろうとせず、適度に距離を置くことで関係が元に戻ります。ただし放置しすぎると完全に疎遠になることも。「そろそろいいかな」と思ったら、軽い世間話から再開してみては。別の人が間に入ることで、ようやく仲直りのきっかけが掴めるあなた。自分からは動けないけれど、誰かが橋渡しをしてくれると素直になれるのでしょう。普段から周囲に今の状況を相談しておくと、いざという時に助けてもらえるはずです。相手への気持ちをつい溜め込みがちなあなた。自分の思いを涙や言葉で一気に吐き出すことで、気持ちにスッキリして、冷めた関係が急速に温まっていきます。思い切って本心をさらけ出せば、より深い信頼関係が築けるでしょう。どんな時でも、大人な対応ができるあなた。「ごめん」の一言や「久しぶり、元気？」のメッセージを自分から送ることで、関係を再構築できます。プライドを捨てて自分から歩み寄れる、その行動力こそがあなたの人間関係を豊かにしているのです。冷えた関係も、いつかは溶けるもの。あなたらしい仲直りの形を大切にしてください。■監修者プロフィール：水森太陽（みずもり・たいよう）東京・池袋占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は述べ25,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を修得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を活かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。