大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースはワールドシリーズ2連覇を果たし、今オフはカイル・タッカー外野手とエドウィン・ディアス投手を獲得した。それでもなお補強に動いている様子で、他球団は恐怖を感じているだろう。米メディア『スポーティング・ニュース』のビリー・ヘイエン記者が言及した。

ドジャースはミルウォーキー・ブルワーズのフレディ・ペラルタ投手のトレード獲得を模索していた。ペラルタは最終的にニューヨーク・メッツへトレード移籍することとなったが、今オフを通じてたびたびドジャースと結び付けられてきた。

その背景については、昨季の投手陣を襲った相次ぐ故障が最大の理由として挙げられている。ブレイク・スネル投手、タイラー・グラスノー投手、佐々木朗希投手、エメ・シーハン投手はいずれも負傷者リスト（IL）入りを経験し、大谷翔平選手も6月中旬まで登板できなかった。

ブルワーズはペラルタ放出の見返りとして、即戦力の先発投手を求めているとされていた。ドジャースはメジャーで投げられる若手を複数抱え、球界屈指と評価されるファームシステムを有しており、条件は整っていると目されていた。

この噂にヘイエン氏は「他球団は、ドジャースが彼を獲得するのを決して歓迎しないだろう。それは、他の球団が先に動いて自ら取引を成立させなければならないことを意味するかもしれない」と言及していた。

