バイエルンを率いるヴァンサン・コンパニ監督が、アウクスブルク戦に向けた意気込みを語った。23日、ドイツメディア『スカイ』がコメントを伝えている。

ここまで18試合を消化したリーグ戦で16勝2分を記録し、勝ち点「50」の首位に立つバイエルン。ブンデスリーガ連覇に向け無敗を維持する同クラブは、24日にホームでアウクスブルクとの“バイエルン州ダービー”に臨む。なお、敵地に乗り込むアウクスブルクは降格圏と勝ち点差「3」の15位。12月6日の第13節レヴァークーゼン戦から未勝利が続いている状況だ。

そうしたなか、コンパニ監督が会見に出席。21日に行われたチャンピオンズリーグのユニオン・サン・ジロワーズ戦を欠場したフランス代表DFダヨ・ウパメカノについて、「体調が悪く、あと数日間は寝込むことになる」と引き続き離脱中であると明かした。一方、「それ以外には体調不良で欠場する選手はいない」とコメント。「ロッカールームにウイルスが入り込むといつも少し心配になる。誰も欠場しないことを願っている」と口にした。

また、オーストリア代表MFコンラート・ライマー、クロアチア代表DFヨシプ・スタニシッチ、フランス人DFサシャ・ブイなど守備陣に離脱者を多く抱える点に対しては、「これだけの離脱者がいながらも、守備陣には依然として良い競争がある」と主張している。

さらに、アウクスブルクとの“バイエルン州ダービー”については、「ダービーは常に難しい試合だ」と発言。「しかし、満員の『アリアンツ・アレーナ』と、完璧なモチベーションで満ちているチームがある。それが勝利につながるはずだ」と自信を見せた。