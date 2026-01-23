@media (min-width: 768px) {

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間22日、カイル・タッカー外野手（シカゴ・カブスFA）と4年2億4000万ドルで契約したと正式発表した。そのタッカーのある申し出について、デーブ・ロバーツ監督は断っていたという。米メディア『ニューズウィーク』が報じた。

同メディアは「タッカーはロバーツ監督から背番号『30』を譲ってもらえないか相談した。彼にとってはキャリアを通じてずっとつけてきた番号だったが、同監督は譲らなかったため、最終的には『23』を着けることになった」としつつ、「同監督は故モーリー・ウィルス氏に憧れていて、彼がメンターみたいな存在だったから、その人のために『30』を着けたいと思っていた。僕にとってはヒューストン・アストロズ時代、一緒にいる時間が一番長かった選手の一人だったマイケル・ブラントリー氏の『23』がそうだった」というタッカーのコメントを紹介。

また、「タッカーとの話し合いは楽しかったよ。結局のところ、モーリーと僕は本当に素晴らしい関係を築いてきた、という話なんだ。彼は以前『願わくば自分が死ぬ前に…いや、死んだ後でもいい。誰にもあの背番号を着けてほしくないんだ』と言っていてね。だから、あの番号は僕にとって本当に特別で、大切なものなんだ」という同監督の談話も伝えている。

ロバーツ監督としてはタッカーの意思は尊重しつつも、恩師への思いの方が強かったために打診を固辞したようだ。

