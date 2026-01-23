

@media (min-width: 768px) {

#sp-ad { display: none; }

}



















台湾プロ野球（CPBL）の中信兄弟は22日、球団公式インスタグラムを更新。昨季、阪神タイガースでプレーしたニック・ネルソン投手と契約を結んだことを発表した。



[sp_ad]









ネルソンはアメリカ合衆国出身の30歳。150キロを超える速球に加えチェンジアップやナックルボールを駆使し、先発も中継ぎもこなす右腕だ。



2016年のMLBドラフト4巡目（全体128位）でニューヨーク・ヤンキースから指名されて入団。MLBでは主に中継ぎとして通算74試合に登板し、2022年にはフィラデルフィア・フィリーズで47試合に登板した実績もある。



阪神に入団した昨季は23試合登板で2勝1敗、7ホールド、防御率1.93の成績をマーク。シーズン序盤には救援として13試合連続無失点の好投を見せた。



しかし、チームのリーグ最速優勝にも貢献したが、オフに自由契約となっていた。



新天地となる中信兄弟は、元阪神の平野恵一氏が監督を務める台湾の強豪球団。投手コーチはヤンキースなどで活躍した王建民氏が担っており、ネルソンにとっては在籍したチームと縁がある首脳陣となる。



日本で披露した確かな実力を、新たな環境で更に成長させていきたい。















【投稿】ネルソン、新チームでのユニフォーム姿がこちら！

中信兄弟の公式インスタグラムより



[sp_ad]











【了】