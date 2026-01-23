2026年シーズンからKBOリーグは「アジアクォーター制度」を導入。既存の外国人選手枠3人に加えて、アジア国籍、オーストラリア国籍の選手を対象に1人が追加される。これにより今オフはKBOへの移籍が活発化している。そこで今回は、来季から韓国リーグに挑戦する日本人選手をピックアップしたい。［1/6ページ］

武田翔太

・投打：右投右打

・身長／体重：187cm／90kg

・生年月日：1993年4月3日

・経歴：宮崎日大高

・ドラフト：2011年ドラフト1位

日本での実績も十分な武田翔太は、韓国で新たなキャリアを歩むことになる。

宮崎日大高時代には、長身から投げ下ろす角度のある直球と、多彩な変化球で注目された武田。2011年のドラフト会議で福岡ソフトバンクホークスから1位指名を受けた。

高卒1年目となる2012年シーズンの中盤から登板機会を獲得すると、11試合に先発登板して8勝1敗、防御率1.07という驚異的な成績をマーク。

翌年以降は故障に悩まさせるシーズンもあったが、2015年に15勝、2016年には14勝を記録するなど、先発ローテの一角として存在感を示した。

しかし、2017年以降は苦しむシーズンが続き、2024年4月にトミー・ジョン手術を受けた武田。復帰を目指したものの叶わず、昨年10月に戦力外通告を受けた。

移籍先が決まらない状況を過ごした中、アジアクォーター制度で韓国のSSGランダースへの入団が決定。日本での輝きを韓国球界でも放てるだろうか。

