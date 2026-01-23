19日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した館山昌平氏が、DeNA・吉野光樹について言及した。

館山氏は「バウアー投手、ケイ投手が抜けていく中で、彼は先発、抑えもできると思うんですけど、中継ぎ、セットアッパーとして出力がすごく上がってくるのではないかなと見ています」と予想。「インサイドへのコントロールが非常に良いですし、伸びるボールもある。彼が先発、中継ぎ両睨みでおそらくキャンプ入っていくと思うんですけど、彼がキーマンになるんじゃないかなと思ています」と期待した。

起用法について、館山氏は「キャンプに入っていく中で、相川監督の方針もあるでしょうし、調整具合が進んでいる選手と、いろんな不測事態が起こる思うので、彼くらいの年齢であれば、どっちを睨んでも、どちらの調整ができると」と話した。

さらに館山氏は「試合は作れるピッチャーが出力を上がるようになると、ピンチの抑え方も非常にいろんなバリエーションが増えたりする。そう言った中では、今年いい経験ができると面白いのではないかと思いますね」と、今季の吉野を楽しみにしているようだ。

吉野は22年ドラフト2位でDeNAに入団し、今季でプロ4年目。昨季まで一軍登板はわずかに9試合。ファームでは昨季、18試合・92回1/3を投げ、8勝5敗、防御率3.41だった。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』