ガンバ大阪は23日、パナソニックスタジアム吹⽥10周年記念OB戦開催と出場選手を発表した。

2月15日（日）明治安田J1百年構想リーグ第2節の名古屋グランパス戦は「パナソニックスタジアム吹田10周年記念マッチ」として開催。2016年2月14日に行われたこけら落とし「Panasonic Cup」から10年。当時と同じ名古屋を迎え、スタジアムの10周年を記念する特別な一戦となる。

記念シャツ配布に加え、G大阪OBによる「パナソニックスタジアム吹田10周年記念OB戦」を実施する。OB戦は「チーム万博」と「チームパナスタ」の2チームに分かれ、名古屋戦の後座試合として開催。クラブの歴史を支えてきたレジェンドたちが再びピッチに戻り、スタジアムの10周年を盛り上げる。

両チームの着用ユニフォームデザインは、当日配布する記念シャツと同様のデザインコンセプトを採用。1月中に追加出場OBの発表も予定している。出場予定選手は以下の通り。

チーム万博

植村晋

坊野竜也

木場昌雄

加藤豪宏

八十祐治

松田和也

橋村一浩

野見山秀樹

羽畑公貴

中村洋仁

永島昭浩

日野優

廣長優志

石井壮二郎

西島健介

塩谷伸介

北村邦夫

森岡茂

嵜本晋輔

平岡直起

吉原宏太

中山悟志

岡本竜之介

美濃部直彦

小暮直樹

島田貴裕

東博樹

松山吉之

岡中勇人

磯貝洋光

藤井浄史

山口智

金相煥

古河裕次

松代直樹

青木良太

松波正信

林晃平

チームパナスタ

赤﨑秀平

市丸瑞希

渡邉千真

岩下敬輔

内田達也

阿部浩之

平井将生

寺田紳一

稲森克尚

西野貴治

下平匠

岡本英也

太洋一

小川直毅

安田理大

武井択也

橋本英郎

松岡康暢

播戸竜二

加地亮

木村敦志