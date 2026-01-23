@media (min-width: 768px) {

読売ジャイアンツは23日、東北楽天ゴールデンイーグルスからFA補強した則本昂大投手の人的補償として田中千晴投手が楽天に移籍すると発表した。

田中は2022年ドラフト3位で国学院大から巨人に入団。鋭い直球を武器に、即戦力右腕として期待を集めた。プロ1年目から一軍での登板機会を得ると、リリーフとして経験を積み、力強い投球で存在感を示した。

一方で、制球面の課題やコンディション面の影響もあり、安定した登板を続けるには至らず。昨季の一軍登板はなく、ここまで通算33試合登板、2勝3敗、防御率4.91の成績を残している。

巨人の人的補償リストには捕手の大城卓三、ベテラン投手の田中将大などもリストアップしている可能性も有ったが、若く伸びしろのある右腕を獲得。

楽天は今オフ、投手陣の再編を進めており、田中は先発・救援の両方に適性を持つとされ、チーム事情に応じた起用が期待される。

巨人にとっては戦力層の厚さゆえの決断となったが、田中にとっては新天地で再スタートを切るチャンスとなる。環境を変え、持ち味である直球の力強さをどこまで発揮できるか。楽天での今後の起用法と成長に注目が集まる。

