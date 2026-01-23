今日の運勢は？ ★2026年1月24日（土）12星座占いランキング！ 第1位は牡羊座（おひつじ座）！ あなたの順位は何位…!?

2026年1月24日（土）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）1月24日（土）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師のムクルさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は牡羊座（おひつじ座）！ あなたの星座は何位……？新たなことに挑戦してみましょう。今までやったことがなかったことに興味をもって、調べてみたり、その感覚を理解しようとしてみることで、運気がアップしていくでしょう。多くのことを学ぶ機会がやってきそうです。今日やってくる情報やインスピレーションは、今後のあなたの人生にとって、とても重要なものになるでしょう。より深く知ろうとしていくと良いでしょう。あなたの中にある純粋な気持ちを大切にしましょう。子どものころに思ったことや、感じたことのように、心がワクワク、ドキドキする事柄に意識を向けていくことで、良い展開がやってくるでしょう。大好きな人たちと一緒に過ごすことで運気が上がっていく日です。飲み会やパーティーに誘われているのなら、今日は重い腰を上げて行ってみることで、良い展開があるでしょう。物事を話し合うのに良い日です。あなたが普段思っていることや感じていることを、言葉にして伝えてみましょう。また、お相手のお気持ちを聞き出してみることで、良い流れがやってきそうですよ。今日はお家でゆったりと過ごしましょう。忙しい日々が続いてはいませんか？頑張りすぎてはいけません。そろそろ、あなたがリラックスする時間が必要です。今日は存分にご自身を労ってあげましょう。将来のイメージを明確にしていきましょう。あなたがこれからどんな自分になっていきたいのか、想像してみてください。あなたの望みを引き寄せるためには、具体的なイメージをしていくことが必要です。いつも頑張っているあなたに、ご褒美をあげましょう。美味しいごはんを食べに行ったり、欲しかったものを買ったり、好きなひとたちと過ごすなかで贅沢をするのも良いでしょう。故郷を感じることに触れることで、運気が上がっていくでしょう。幼い頃に行った場所に行ったり、懐かしいなと感じるものを食べたりするのも良いかもしれません。心が癒されることでしょう。あなたが感じている苦しみは、すべて肉体の意識によるものです。今日はあなたの心に意識をむけてみましょう。心はすべてを知っています。その大いなる意識と繋がることで、苦しみは癒やされるでしょう。心の中にあるあなたの感情や考えの、すべてを説明する必要はありません。とっておきの秘密の隠し味をつくっておくことで、あなたの魅力はさらに高まっていくでしょう。最近のあなたは働きすぎていませんか？あなたを癒す、プライベートな時間も必要です。今後のスケジュールの中に、ご自身の癒しの時間も予定に組み込んでいくことで、運気が上がっていくでしょう。喜びは、心が最高の波動に達したことの表れです。心の喜びを受け入れたときに、結論を気にせず、立ち止まり、人生の美しさや完璧さを体験するでしょう。また、私たちを絶えず真の自己につなげ、内なる炎を燃やし続けます。この炎が強すぎて、燃え尽きたりもするかもしれませんが、器が空になることはありません。喜びや喜びの表現は、身体、知性、魂にとって欠かせないものなのです。■監修者プロフィール：ムクル（mukulu）東京・池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いで月間No.１に輝き、その後殿堂入り占い師に。最強の占い師を決定するテレビ番組『THE 的中王』（中京テレビ）で『的中王2025』に輝く。母方の親戚がクリスチャンということもあり、幼少期から聖書を愛読し、天使の存在を身近に感じながら育つ。「天使の声」をメッセージとして伝えている。