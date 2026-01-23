@media (min-width: 768px) {

連覇がかかった国際大会を控える侍ジャパンをDAZNが特集。23日に配信される『BASEBALL TIME 2026 -侍ジャパン特集- supported by 三菱UFJ銀行』では、MCの杉谷拳士、進行の中川絵美里が、国際舞台を知る2人のゲストとトークと実演で侍ジャパンとそのライバルを解剖していく。

まずは、井端弘和監督率いる侍ジャパンにフォーカス。昨季まで千葉ロッテマリーンズの監督で、前回大会で投手コーチを務めた吉井理人と、前回大会で侍ジャパンのブルペン捕手を務めた鶴岡慎也が、それぞれの視点で侍ジャパンを語る。

番組では侍ジャパンだけでなく、そのライバルとなる強豪国も分析している。

世界初の人工知能搭載ピッチングマシン『Pitch 18 S』を使って、大会屈指の最強投手を再現。鶴岡がキャッチャー、杉谷が打者となり、その球質を体感している。

アメリカ合衆国代表でサイ・ヤング賞にも選ばれたポール・スキーンズは、スプリットとシンカーの特徴を併せ持つ通称“スプリンカー”を操る。158km/hの4シームと151km/hのスプリンカーが実際に再現された。

また、もう1人のサイ・ヤング賞投手であるタリック・スクーバルは最速165km/hの4シームと精度の高いチェンジアップを得意とする。緩急のある2つの球種を体感した杉谷と鶴岡は驚きの表情を隠しきれなかった。

侍ジャパン投手陣が警戒すべき注目打者についてもピックアップ。アメリカ合衆国代表のピート・クロウ＝アームストロングやドミニカ共和国代表のジュニオール・カミネロといったMLBで活躍する若き才能のデータをもとに、出演者はその凄さと対策を語っています。

【動画】侍ジャパン徹底解剖！杉谷拳士が“世界の魔球”を体感！

DAZNベースボールの公式YouTubeより

番組情報

『BASEBALL TIME 2026 -侍ジャパン特集- supported by 三菱 UFJ 銀行』

出演：杉谷拳士、中川絵美里、吉井理人、鶴岡慎也

内容：2026 年に開催される世界最高峰の野球大会。前回王者として連覇に挑む「侍ジャパン」の行く手を阻むのは、かつてない進化を遂げた各国の強豪たち。本番組では、最新鋭の解析機器が揃う「ネクストベース」を舞台に、井端弘和監督率いる日本代表の強さの真髄と、世界に潜む 超人 たちをデータと実演で徹底解剖。2026 年の興奮を一足早く体感できる特別番組

【画像：DAZN】

