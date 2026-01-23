英国スポーツカー2ブランドが同時に体感できる！ケータハム／モーガン、ブランド発信拠点を東京・青山にオープン

ケータハムカーズ・ジャパンおよびモーガンカーズ・ジャパンが、2026年1月23日（金）、東京・青山に旗艦店「ケータハム東京 青山ショールーム」「モーガンカーズ東京 青山ショールーム」をオープンした。英国が誇るライトウェイトスポーツカー・ケータハムと、クラフトマンシップ溢れるモーガン。両ブランドの世界観を同時に体感できる、インポーター直営の併売ショールームとなっている。

【画像】ケータハムとモーガン、英国スポーツカー2ブランドを1カ所で体感できるショールームがオープン（写真28点）

ショールームには最大6台のケータハム、モーガンの車両展示が可能。両ブランドを単体で見るときとは異なり、同じ空間で見ることで「走る楽しさを追求するライトウェイトスポーツ」のケータハムと、「英国伝統のコーチビルドを継承するハンドメイドモデル」のモーガン、それぞれのブランドのデザイン哲学や走行性能の違いを体感し、両者の魅力をより深く理解することができる。

異なる価値観を持ちながらも、両ブランドに共通するのは「FUN TO DRIVE」。今後は試乗会やブランド体験プログラムなども予定していくとのことで、この新ショールームは「FUN TO DRIVE」も発信していくブランド体験拠点として要注目の存在だ。

また、2026年1月23日（金）～25日（日）の3日間限定で、TOKYO AUTO SALON 2026にて世界初公開した「プロジェクト V」の最新プロトタイプが展示される。オートサロンで見逃した人は、この機会に是非訪れてみてはいかがだろうか。

ケータハム東京 青山ショールーム / モーガンカーズ 東京 青山ショールーム

住所：〒107-0062 東京都港区南青山7-1-7 C-Cube南青山ビル1F

オープン日：2026年1月23日（金）

営業時間：10時00分～18時00分

定休日：水曜日

電話番号： 03-6712-5905（ケータハム） / 03-6712-5906（モーガン）

運営会社：エスシーアイ株式会社（ケータハム / モーガン 日本正規輸入総代理店）