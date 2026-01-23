「市場環境を構築した」ドジャース、最多勝右腕の移籍に影響及ぼした！？…

@media (min-width: 768px) {

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、ミルウォーキー・ブルワーズ所属のフレディ・ペラルタ投手の獲得に動くのではと噂されていた。同選手は日本時間22日に他球団への移籍が決定したが、ドジャースも間接的に影響を及ぼしたかもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

ペラルタは昨季ナショナルリーグ最多の17勝を挙げたエース右腕。今季終了後にフリーエージェント（FA）となるため去就が注目されていた中、ニューヨーク・メッツが2対2のトレードで獲得したことを発表した。

同メディアは「ブルワーズはペラルタと新たな契約を結ぶ余裕がなかった。彼はFAで1億5000万ドル以上の契約を結ぶ可能性が高い。これは契約延長を除けば、球団史上最高額のほぼ2倍にあたる。多くのファンは彼を残留させるべきだと主張したが、トレードは避けられなかった」と言及。

続けて、「FA制度はここ数年、絶えず変化と進化を遂げてきた。特にドジャースとニメッツは、選手にとって有利な市場環境を構築してきた。この2球団は短期で平均年俸の高い契約を結び始めており、1年ごとにオプトアウトも認められている。たとえブルワーズが自らの基準を破りペラルタと契約を結ぼうとしたとしても、大規模球団の1つが短期契約で年俸4000万ドルを提示してきたら、太刀打ちできなかっただろう。そして、市場はまさにその方向に変化しているのだ」と記している。

