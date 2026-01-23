ドジャースの山本由伸が、YouTubeチャンネル『BsTV - オリックス・バファローズ 公式』で公開された動画に登場。メジャー1年目に3回ほど引越しをしていたことを明かした。

山本由伸

メジャー1年目に3回ほど引越しをしたワケ

メジャー2年目の昨季、30試合に先発し12勝8敗、防御率2・49、201奪三振という成績を残した山本。ポストシーズンでも大車輪の活躍で、チームをワールドチャンピオンに導いた。

山本は昨季を「素晴らしかった。よく投げましたね。向こう(アメリカ)で初めて1年投げられたので」と振り返りつつ、適応できた理由を尋ねられると、「私生活が安定したんですよ」と返答する。

山本によるとメジャー1年目は環境面での苦悩があったそうで、「去年は3回ぐらい引っ越ししたんですよ、家を」と告白。「行ってすぐだったので、住む場所とか、何個かみんなが好きなところがあるんですけど、どこが合うか、どんな家が合うかもわからないじゃないですか。1つのところに最後収まりたいから、いろいろ見ながら探していたんですけど、なかなかいい所がなくて。知り合いの家を借りたりして、いろいろ転々としていたんです」と、実は引っ越し続きだったと打ち明けた。

そして、「(昨季は)それも落ち着いていろんなストレスがなくなった。それがよかった」と、好調につながったと自己分析。「その時はがむしゃらにやっているから、慣れてないとか思わなかったですけど。今思うと、そりゃあうまくいくわけないよなって」と、1年目と2年目を比較していた。