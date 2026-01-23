元プロ野球選手・鳥谷敬氏の初の冠番組『鳥谷敬のBirdieee GOLF』が、CS・GAORA SPORTSで24日(21:00～)にスタート。3月にかけて3話放送される。

2021年の引退後、本格的にゴルフをスタートした鳥谷氏は、1回の練習で400球を打ち込むという、持ち前のストイックさで瞬く間に上達し、現在のベストスコアは「78」を誇る。

今回の番組は、「全ホールをバーディーで回る」という大胆かつロマンあふれる目標を設定。その実現に向けて、ティーチングプロからの本格的なレッスンに挑む。

コーチ陣には、USGTF(米国ゴルフ教師連盟)レベルIIIの資格を持つ江口紗代ティーチングプロや、TPI公認トレーナー LEVEL1の資格を持ち、2019年ドラコン日本選手権で優勝した杉山美帆プロ、人気ゴルフYouTuber・TG氏を迎え、“本気の技術向上”を追求。さらに、ゴルフ上級者のタレント・かとうれいこをゲストに招き、実践編としての真剣勝負「鳥谷敬 vs かとうれいこ」も繰り広げられる。

鳥谷氏は「この番組を通じて、ドライバーの安定性を高め、さらにアプローチの正確性を増して全ホールバーディーを目指します!」と意気込んでいる。

放送は、1月24日(21:00～)、2月21日(7:30～)、3月は放送日時未定。いずれも再放送あり。