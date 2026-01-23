戦力外を経て新天地へ…元広島の内野手、社会人野球のNTT東日本に加入

@media (min-width: 768px) {

社会人野球の「第80回JABA東京スポニチ大会」が、3月7日に開幕する。同大会に出場するチームの新人・移籍選手が22日に発表され、昨季限りで広島東洋カープを戦力外となった韮澤雄也は、NTT東日本に加入した。

韮澤は、2019年ドラフト4位で花咲徳栄高から広島に入団。高校1年の夏には甲子園優勝メンバーとなり、3年時には高校日本代表に選出されるなど、将来を嘱望された。

プロ4年目には自己最多の45試合に出場し、きっかけを掴むかと思われたが、翌2024年は出場11試合と大幅減少。昨季は一軍に昇格できず、二軍でも57試合出場で打率.175にとどまり、同年オフに戦力外通告を受けていた。

広島には6年間在籍し、一軍通算成績は63試合出場で打率.133（75打数10安打）、0本塁打、3打点。

加入するNTT東日本は、都市対抗出場47回（優勝2回）を誇る社会人野球の名門として知られる。アマチュアで数々の実績を積み上げた選手が在籍し、プロ出身者とはいえ安易に構えられる環境ではないだろう。

韮澤は24歳と年齢的にも伸び盛りであり、新天地での飛躍に期待したい。

