アーセナルはドイツ代表FWカイ・ハヴァーツのフィットネスに懸念を抱いているようだ。22日、イギリス紙『デイリーメール』が伝えている。

2023年夏にチェルシーからアーセナルへ加入し、ここまで公式戦通算90試合で29ゴール13アシストをマークしているハヴァーツ。最前列に固定されてからはチームにとって欠かせぬ存在となっていたが、昨年2月にハムストリングを負傷し長期離脱。5月に実戦復帰したものの、今シーズンは開幕直後に負ったひざのケガの影響でここまで公式戦3試合の出場に留まっている。

そんなハヴァーツは現地時間11日に行われたFAカップ3回戦のポーツマス戦（4－1○）で約5カ月ぶりにピッチに立った。プレータイムは20分ほどだったものの、絶妙なスルーパスで決定機を演出するなどまずまずのプレーを披露。試合後、ミケル・アルテタ監督は「彼の不在は本当に痛手だった。ようやく戻ってきた今、彼のコンディションを維持しなければならない。なぜなら、彼はチームにとって非常に重要な選手だからだ」と語っていた。

しかし、依然としてハヴァーツのフィットネスはアーセナルにとっての懸念材料となっているようだ。報道によると、負傷箇所であるひざは復帰後も度々炎症を起こしており、今後も続いた場合には長期的な影響が及ぶ可能性もあるとのこと。このため、アーセナルのメディカルおよびコーチングスタッフは慎重なアプローチを採用し、リスク回避のためトレーニングと試合の双方で負荷を制限しているという。

ハヴァーツは先月30日に行われたプレミアリーグ第19節アストン・ヴィラ戦（4－1○）でベンチ入りしたが、その後のボーンマス戦（3－2●）とリヴァプール戦（0－0△）では再びメンバー外に。『デイリーメール』はこの2試合でメンバー外となった原因はひざの炎症であると指摘しつつ、アルテタ監督は今後もプレータイムを制限しながらハヴァーツを起用することになると伝えている。