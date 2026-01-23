ゼット株式会社は23日、泉口友汰（巨人）、太田椋（オリックス）、宗山塁（楽天）、古賀悠斗（西武）の4選手と新たにゼットアドバイザリープロスタッフ契約を締結したと発表した。
今後、グラブ・バットをはじめとするゼットベースボール用品の使用とともに、商品に対する開発面の協力やアドバイス、広告宣伝への起用やカタログ、販売促進活動、インターネットなどの電子媒体による広告、SNSでの情報発信、イベント活動などへの取り組みを行っていく。
