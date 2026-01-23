オリックスは23日、春季キャンプメンバーの振り分けを発表した。

▼ A組

＜投手＞

エスピノーザ、山下舜平大、寺西成騎、椋木蓮、平野佳寿、曽谷龍平、宮城大弥、山岡泰輔、阿部翔太、山﨑颯一郎、九里亜蓮、富山凌雅、田嶋大樹、岩嵜翔、マチャド、横山楓、山田修義、ペルドモ、博志、ジェリー、高島泰都

＜捕手＞

若月健矢、森友哉、福永奨、石川亮、頓宮裕真、山中稜真

＜内野手＞

太田椋、西野真弘、宗佑磨、野口智哉、大城滉二、紅林弘太郎、廣岡大志、シーモア、中川圭太、香月一也

＜外野手＞

渡部遼人、西川龍馬、麦谷祐介、杉澤龍、来田涼斗、平沼翔太、杉本裕太郎

▼ B組

＜投手＞

吉田輝星、藤川敦也、森陽樹、佐藤龍月、高谷舟、山口廉王、東松快征、片山楽生、入山海斗、佐藤一磨、川瀬堅斗、権田琉成、マシュー、渡邉一生、陳睦衡、寿賀弘都、宮國凌空、乾健斗、河内康介

＜捕手＞

野上士耀、堀柊那、村上喬一朗、田島光祐

＜内野手＞

内藤鵬、横山聖哉、中西創大、河野聡太、今坂幸暉、清水武蔵、遠藤成、宜保翔

＜外野手＞

池田陵真、窪田洋祐、三方陽登、寺本聖一、元謙太

▼ 舞洲残留組

＜投手＞

東晃平、齋藤響介、古田島成龍、才木海翔、芦田丈飛、上原堆我、小木田敦也、宇田川優希、本田仁海、前佑囲斗、東山玲士

＜内野手＞

大里

※ エスピノーザ、マチャド、ペルドモ、ジェリー、シーモアは来日後、チームに合流予定