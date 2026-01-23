オリックスは23日、春季キャンプメンバーの振り分けを発表した。
▼ A組
＜投手＞
エスピノーザ、山下舜平大、寺西成騎、椋木蓮、平野佳寿、曽谷龍平、宮城大弥、山岡泰輔、阿部翔太、山﨑颯一郎、九里亜蓮、富山凌雅、田嶋大樹、岩嵜翔、マチャド、横山楓、山田修義、ペルドモ、博志、ジェリー、高島泰都
＜捕手＞
若月健矢、森友哉、福永奨、石川亮、頓宮裕真、山中稜真
＜内野手＞
太田椋、西野真弘、宗佑磨、野口智哉、大城滉二、紅林弘太郎、廣岡大志、シーモア、中川圭太、香月一也
＜外野手＞
渡部遼人、西川龍馬、麦谷祐介、杉澤龍、来田涼斗、平沼翔太、杉本裕太郎
▼ B組
＜投手＞
吉田輝星、藤川敦也、森陽樹、佐藤龍月、高谷舟、山口廉王、東松快征、片山楽生、入山海斗、佐藤一磨、川瀬堅斗、権田琉成、マシュー、渡邉一生、陳睦衡、寿賀弘都、宮國凌空、乾健斗、河内康介
＜捕手＞
野上士耀、堀柊那、村上喬一朗、田島光祐
＜内野手＞
内藤鵬、横山聖哉、中西創大、河野聡太、今坂幸暉、清水武蔵、遠藤成、宜保翔
＜外野手＞
池田陵真、窪田洋祐、三方陽登、寺本聖一、元謙太
▼ 舞洲残留組
＜投手＞
東晃平、齋藤響介、古田島成龍、才木海翔、芦田丈飛、上原堆我、小木田敦也、宇田川優希、本田仁海、前佑囲斗、東山玲士
＜内野手＞
大里
※ エスピノーザ、マチャド、ペルドモ、ジェリー、シーモアは来日後、チームに合流予定