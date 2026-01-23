リヴァプールに所属するオランダ代表DFフィルジル・ファン・ダイクが、アルネ・スロット監督に向けられた一部メディアの質問に反論した。現地時間22日、イギリス紙『デイリー・メール』が伝えている。

同21日に行われたUEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第7節のマルセイユ戦を3－0で制したことで、リヴァプールは公式戦無敗記録を「13」に伸ばした。だが、プレミアリーグでは4試合連続ドローに終わって首位を走るアーセナルとの勝ち点差が「14」に拡大するなど、決して好調とは言い切れない状態。シーズン序盤にリーグ戦で多くの勝ち点を落としたことも相まって、スロット監督にはファンやメディアから厳しい批判の声が飛んでいる。『デイリー・メール』によると、スロット監督はマルセイユ戦前の記者会見にてレアル・マドリードの指揮官を解任されたがシャビ・アロンソ監督について「いつあなたの後任になると思うか」と、ある記者から直接質問された模様。ファン・ダイクは自チームの指揮官が受けた質問に憤慨しており「あれは本当に失礼だった」と怒りをあらわにしたようだ。

「我々にとって批判は当然の如く存在している。それ（批判）と共に生きているようなものだからね。そして残念なことに、昨年の我々のプレーを見れば、批判は全く正当なものだった。ただ、あの記者の質問は無礼極まりない」

なお、『デイリー・メール』によると当該記者はマルセイユ戦後の会見場には姿を見せなかった模様。同紙は「記者が正式に追放されたわけではないと思われるが、目立たないようにしていたのだろう」としている。