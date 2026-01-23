@media (min-width: 768px) {

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間16日、カイル・タッカー外野手（シカゴ・カブスFA）と4年2億4000万ドルで契約に合意したと報じられた。この大型補強がドジャースだけでなく、ボストン・レッドソックスにもメリットをもたらしたようだ。米メディア『BOSOXインジェクション』が報じた。

今オフのドジャースは長らくタッカー獲得が噂されていたが、同選手にはトロント・ブルージェイズやニューヨーク・メッツも関心を示していると伝えられていた。中でも、メッツは4年2億2000万ドルと、ドジャースに匹敵するようなオファーを出していたという。

最終的にタッカーはドジャースを選んだが、この後メッツはボー・ビシェット（トロント・ブルージェイズFA）と3年1億2600万ドルで契約に合意。一方、ブルージェイズはタッカーを獲れず、ビシェットも引き留められずという結果になった。

そのブルージェイズとレッドソックスが同地区であることから、同メディアは「この状況で最も狂っているのは何か？ レッドソックスが莫大な利益を得ていることだ。タッカーとビシェットの両方がカナダ行きを避け、ナショナルリーグの強豪チームへの移籍を選んだことは非常に心強い。かつてアメリカンリーグ東地区を完全に掌握しているかに見えたブルージェイズだが、今オフにライバルから大きく差をつける動きはほとんど見られなかったことが明らかになった」と記している。

