元プロ野球選手で野球解説者の田尾安志氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で19日に公開された動画に出演。高木守道さんについて語った。

高木守道さんの守備力を絶賛

「自分をメンバーに入れて一緒にプレーしたい選手を選出」「選出できるのは自身が現役時代にプレーしていた選手」という2つのルールのもとでベストナインを決める企画「俺のベスト9」にて、「2番・セカンド」で高木守道さんの名前を挙げた田尾氏。

高木さんについて「僕の憧れの選手なんですよ。守道さんは(実力が)抜けてましたね」「バックトスの練習とか。セカンドのタッチも上から落とす」と自身の印象を述べながら、「高木守道さんの最終打席で使ったバットをいただいてるんですよ。今も家に飾ってます」と明かした。

また、上田まりえが「そのバットは直接『ください』ってお願いしたんですか?」と尋ねると、田尾氏は「はい。お願いしていただきました」と回答。

さらに、「どういうところに憧れていらっしゃったんですか?」という質問には、「プロだなってところを随所に感じるんです。僕はライトを守るでしょ? セカンドが守道さんで前にいるわけですよ。守道さんって一歩目がものすごくはやい。(自分が)抜けたと思って追いかけるときに目を切るんですよ。パッと見たらボールがなくなってる。守道さんが捕ってる! っていう。そういう打球が何回もあったんです」としみじみと語っていた。