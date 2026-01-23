元プロ野球選手で野球解説者の田尾安志氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で19日に公開された動画に出演。高木守道さんについて語った。
高木守道さんの守備力を絶賛
「自分をメンバーに入れて一緒にプレーしたい選手を選出」「選出できるのは自身が現役時代にプレーしていた選手」という2つのルールのもとでベストナインを決める企画「俺のベスト9」にて、「2番・セカンド」で高木守道さんの名前を挙げた田尾氏。
高木さんについて「僕の憧れの選手なんですよ。守道さんは(実力が)抜けてましたね」「バックトスの練習とか。セカンドのタッチも上から落とす」と自身の印象を述べながら、「高木守道さんの最終打席で使ったバットをいただいてるんですよ。今も家に飾ってます」と明かした。
また、上田まりえが「そのバットは直接『ください』ってお願いしたんですか?」と尋ねると、田尾氏は「はい。お願いしていただきました」と回答。
さらに、「どういうところに憧れていらっしゃったんですか?」という質問には、「プロだなってところを随所に感じるんです。僕はライトを守るでしょ? セカンドが守道さんで前にいるわけですよ。守道さんって一歩目がものすごくはやい。(自分が)抜けたと思って追いかけるときに目を切るんですよ。パッと見たらボールがなくなってる。守道さんが捕ってる! っていう。そういう打球が何回もあったんです」としみじみと語っていた。
【編集部MEMO】
『ダグアウト!!!』(BS10 毎週月曜21:00〜)は、プロ野球選手・OBたちが「ダグアウト」(試合中に監督や選手が待機するベンチ)で話すような球界のアレコレを語る野球トークバラエティ番組。自分が一緒にプレーしたい選手を選ぶ「俺のベスト9」、子どもたちからの野球に関するさまざまな質問にゲストが直球で答えていくコーナー「教えて! 野Q塾」など、野球好きにはたまらない企画が見どころ。