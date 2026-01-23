

元読売ジャイアンツ投手で、現在は巨人で三軍投手コーチを務める西村健太朗氏が自身のインスタグラムを更新。「結婚1周年」を共有した。



西村氏は20日の投稿に、挙式の様子や昨年11月に誕生した第一子との写真などを添え、「少し遅れての投稿になりますが、結婚式を挙げてから1年が経ちました」と報告。



さらに、「あっという間の1年。夫婦になり、家族が増え、毎日が本当に幸せで感謝の気持ちでいっぱいです」と続け、この一年の充実した日々を振り返りながら綴った。



現役時代の西村氏は巨人一筋で14年間プレーし、通算470試合に登板。38勝34敗81セーブ77ホールド、防御率3.12と素晴らしい成績を残し、常勝球団の救援投手として活躍した。



現在も古巣で後進の育成に励む一方、夫・父親として、家族とともに素晴らしい時を育んでいることを共有し、「いつも支えてくれる妻に感謝。これからも家族3人で笑顔の絶えない毎日を過ごしていきます」と投稿を締めた。











【投稿】西村健太郎氏、家族3人の幸せショット

西村健太朗氏のInstagramより











