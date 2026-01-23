元プロ野球選手で野球解説者の田尾安志氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で19日に公開された動画に出演。福本豊氏について語った。

「1番・センター」に福本豊氏

「自分をメンバーに入れて一緒にプレーしたい選手を選出」「選出できるのは自身が現役時代にプレーしていた選手」という2つのルールのもとでベストナインを決める企画「俺のベスト9」にて、「1番・センター」で福本豊氏の名前を挙げた田尾氏。

福本氏について、「これ(1番)はもう福本さん以外いないんじゃないかなっていう。迷わずです。出たら走ってくれる。それで長打も打てる」「(ホームラン)も200本以上打ってます」と述べつつ、選出理由を「出塁率も非常に高い。1番に長打力のあるバッターが来られると、ピッチャーは困るんですよ。シングルヒットばかり打つバッターはそう怖くない。でも、ガツンと一発くらうと、そのゲームは負けた気になりますからね」と説明した。