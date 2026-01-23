元プロ野球選手で野球解説者の田尾安志氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で19日に公開された動画に出演。福本豊氏について語った。
「1番・センター」に福本豊氏
「自分をメンバーに入れて一緒にプレーしたい選手を選出」「選出できるのは自身が現役時代にプレーしていた選手」という2つのルールのもとでベストナインを決める企画「俺のベスト9」にて、「1番・センター」で福本豊氏の名前を挙げた田尾氏。
福本氏について、「これ(1番)はもう福本さん以外いないんじゃないかなっていう。迷わずです。出たら走ってくれる。それで長打も打てる」「(ホームラン)も200本以上打ってます」と述べつつ、選出理由を「出塁率も非常に高い。1番に長打力のあるバッターが来られると、ピッチャーは困るんですよ。シングルヒットばかり打つバッターはそう怖くない。でも、ガツンと一発くらうと、そのゲームは負けた気になりますからね」と説明した。
【編集部MEMO】
『ダグアウト!!!』(BS10 毎週月曜21:00〜)は、プロ野球選手・OBたちが「ダグアウト」(試合中に監督や選手が待機するベンチ)で話すような球界のアレコレを語る野球トークバラエティ番組。自分が一緒にプレーしたい選手を選ぶ「俺のベスト9」、子どもたちからの野球に関するさまざまな質問にゲストが直球で答えていくコーナー「教えて! 野Q塾」など、野球好きにはたまらない企画が見どころ。