@media (min-width: 768px) {

#sp-ad { display: none; }

}

ワールドシリーズ3連覇を狙うロサンゼルス・ドジャースに、カイル・タッカーという“スーパースター”が加わった。大谷翔平、ベッツ、フリーマンのMVPトリオに続く存在として期待される一方、契約額は4年総額2億4000万ドル（約380億円）。打撃成績の陰りや守備指標の低下など、不安要素も指摘される中、この大型補強は果たして成功と言えるのか。（文・八木遊）

ドジャースに加入した“スーパースター”

[sp_ad]

ワールドシリーズ3連覇を目指すドジャースに、新たなスーパースターが加入した。

ドジャース打線といえば、大谷翔平、ムーキー・ベッツ、フレディ・フリーマンというMVPトリオがすでに上位を形成している。その中に、今オフFAの目玉の一人、外野手のカイル・タッカーが加わることで大きな相乗効果が生まれるだろう。

ドジャースがタッカーと交わした契約は4年総額2億4000万ドル（約380億円）というもの。30代の選手が多いチームにおいて、29歳という年齢も魅力的だ。

昨季、打率1割台に終わったマイケル・コンフォートと比較すれば、大幅な得点力アップが見込めることは確実だろう。

さらに、メジャー屈指のヒッターズパークであるドジャー・スタジアムで80試合以上プレーすることで、本塁打数も自己ベストの30本（2021、22年）を超えてくる可能性が高い。大谷にとっても心強い援軍になることは間違いない。

ただし、そんなタッカーにも不安要素がないわけではない。

タッカーの打撃は下降傾向？

[sp_ad]

カブスの一員として過ごした昨季は、自身4年連続4度目のオールスターに選出されたように、シーズン前半戦に大活躍を見せた。

オールスターまでに残した数字は打率.280、17本塁打、56打点、22盗塁。鈴木誠也とともにカブス打線を牽引したが、後半戦はケガなどもあり失速。41試合に出場し、打率.231、5本塁打、17打点、3盗塁と成績を大きく下げた。

また、安定感を持ち味とするタッカーの年度ごとの打球速度を比較すると、90～92マイル（144.8～148.0キロ）の間を行ったり来たりしている。一見すると大きな変化がないようにも映るが、91.4マイル（147.0キロ）だった2021年はメジャー33位だった順位が、90.1マイル（145.0キロ）に終わった2025年は同120位と大きく順位を落としている。

さらに、速度が153キロ以上の打球割合を示すハードヒット率という指標があるが、これが昨季は自己ワーストとなる40.4％だった。つまりここ数年のタッカーの打撃は下降傾向にあることを示している。

それでも打者天国のドジャー・スタジアムに移ることで、打撃成績自体は上昇する可能性が高いだろう。

タッカーの不安要素は他にもある。それが走塁、守備、そして故障の多さだ。

これ以上の上がり目は期待しづらい“現実”

[sp_ad]

走塁に関しては、昨季も25盗塁をマーク。通算119盗塁に対して失敗はわずか16回と走塁技術は高い。しかし、昨季のスプリントスピードは吉田正尚とほぼ同じで下位26％に位置している。盗塁数や成功率が示すようなスピーディーな選手ではないことがわかる。

外野の守備にしても、肩の強さこそ平均レベルだが、守備範囲は下位25％。同じ守備機会を同じ守備位置の平均的な野手が守る場合に比べてどれだけ失点を防いだかを評価するDRSという指標に至っては、テオスカー・ヘルナンデスをも下回っている。

年齢的にも、打撃はもちろん守備と走塁もこれ以上の上がり目は期待しづらいのが現実だろう。果たしてタッカーは大型契約に見合う活躍を見せられるのか。

今季は大谷の新たなチームメートとして、日米のファンから大きな注目を浴びることになりそうだ。

【動画】タッカー獲得で“MVPトリオ”の打順が変わる？MLB評論家が解説

「DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル」の公式YouTubeより

[sp_ad]

https://www.youtube.com/watch?v=J01Jv9D_HSI&t=518s

【著者プロフィール】

八木遊（やぎ・ゆう）

1976年生まれ。スポーツライター。米国で大学院を修了後、某スポーツデータ会社に就職。プロ野球、MLB、NFLなどの業務に携わる。現在は、MLBを中心とした野球記事、および競馬記事を執筆中。

【関連記事】

【了】