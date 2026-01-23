「無償同然だ」ドジャース、キケ・ヘルナンデスとの再契約が難航している…

@media (min-width: 768px) {

ロサンゼルス・ドジャースとキケ・ヘルナンデス内野手の再契約は、いまだ正式発表には至っていない。他のユーティリティ選手を補強したドジャースには、ヘルナンデスとの再契約はないと見られたが、それを不安視する必要はなさそうだ。米メディア『ドジャース・ウェイ』のカトリーナ・ステビンス記者が言及した。

ヘルナンデスは昨季もスプリングトレーニング直前に再契約を結んだ経緯があり、今年も同様の流れになる可能性が高いという。

今オフの違いは、ヘルナンデスが肘の手術から回復途中にあり、復帰時期が不透明な点だ。ドジャースとしては、オフシーズンの編成を進める中で、貴重な40人枠をすぐに埋める必要はなく、あえて契約を急がない判断をしているとされる。

実際には、60日間の負傷者リスト（IL）が再開されるタイミング、もしくはシーズンが進んで復帰が近づいた段階で再契約を結ぶのが現実的なシナリオだという。アンディ・イバネス内野手との契約を不安視する声もあったが、現時点ではドジャースとの再契約が確実視されている。

心配されるヘルナンデスの去就について、ステビンス氏は「彼が復帰可能となれば、イバネスは簡単に切り捨てられるだろう。ヘルナンデスはドジャースと再契約し、全ては順調に進む。ドジャースの財政規模からすれば、新契約は無償同然であり、球団も選手も結束の要である彼の復帰を必要としている」と言及した。

