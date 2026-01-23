お笑い芸人のかみじょうたけしが、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で19日に公開された動画に出演。田尾安志氏の解説を絶賛した。
今回のゲストである田尾安志氏に対し、かみじょうは「田尾さんの解説を聞くのが一番好きかもしれないです」と伝え、「もちろんバッティング理論とか細かいところもあると思うんですけど、僕がご一緒させていただいたときに、『このバッター今日はちょっと難しいかもしれない』とか『打ち方ちょっと変わったね。前のほうが良かったのに』と言ったら、5タコとか」というエピソードを披露。
さらに、かみじょうが「(田尾さんが)『1打席目三振やけど、今日絶対2本くらい打つよ』と言うと、本当に打ったりするんですよ」と続けると、田尾氏は「やっぱり形がいい人が結果を残しやすい。メジャーの選手でも先入観なく『○×△』をつけて、『○』をつけた人がレギュラーなんですよ。形ができてるんです」と説明していた。
