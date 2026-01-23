「価値が高い可能性がある」ドジャース、不振選手にはまだ使い道がある！…

@media (min-width: 768px) {

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースには、思ったような成績を残せず苦しんでいる選手が複数いる。メジャーデビューした2023年に11勝をマークしたボビー・ミラー投手も、昨季は0勝に終わるなど不本意な結果に終わったが、それでもまだ使い道はあるかもしれない。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

同メディアは「ミラーは2025年5月24日以来メジャーでの出場がなく、2024年初頭まで遡ってもメジャー・マイナーの双方で成績が芳しくない。ドジャースがなぜ彼をロースター枠に留め続けているのかは不明だが、ファンと同様にトレード不可能と見なしているか、あるいは彼にわずかな可能性すら見出しているなら、他に選択肢がないのかもしれない」と言及。

続けて、「しかし、番記者のケイティ・ウー氏によれば、彼はファンが考える以上にトレード候補としての価値が高い可能性がある。同氏はポッドキャスト番組の中で、『彼は再生プロジェクトの対象であり、各球団がこぞって獲得を狙う存在だ。おそらくこの組織に長期的な居場所はないが、ドジャースは彼をトレードに出しても価値を得られる。なぜなら他球団は、現在の組織とは異なる視点で彼を評価するからだ』と語った」と記している。

ルーキーイヤーに見せたポテンシャルはまだ評価されているようだが、チームが復調にかけるか、それとも市場価値があるうちにトレードの駒にするかは要注目だ。

