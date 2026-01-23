いつものパーカー、そろそろマンネリを感じていませんか？「もっと洗練された大人のカジュアルスタイルを楽しみたい」そんなあなたに朗報です。モードとカジュアルを絶妙に融合させるブランドJEANASISが、ブランド設立25周年を記念し、あのChampionの不朽の名作「リバースウィーブ®」と特別なコラボレーションを実現しました！

この限定別注パーカーは、ただのカジュアルアイテムではありません。長年愛されてきた「リバースウィーブ®」の快適な着心地はそのままに、JEANASISらしいシャープで上品なエッセンスが加わり、想像を超える魅力的な一着へと昇華しています。私自身も試着し、その上質さと洗練されたデザインに心奪われました。

この記事では、この記念すべきパーカーの全貌を徹底解説。なぜこのパーカーがあなたのワードローブに加えるべき逸品なのか、その秘密を深掘りし、さらに確実に手に入れるための先行予約情報まで詳しくご紹介します。

JEANASIS 25周年が彩る、Champion「リバースウィーブ®」との特別な出会い

ファッションを愛する皆さん、こんにちは！

今回は、私たちが心待ちにしていた、とっておきのニュースをお届けします。モードとカジュアルを絶妙に融合させるブランド、JEANASIS（ジーナシス） がブランド設立25周年を迎えました。この記念すべきアニバーサリーを彩る第一弾として、あのChampion（チャンピオン） とのスペシャルな限定別注パーカーが発表されたのです。

普遍的なスタンダードを今の気分でアップデートする――そんなJEANASISの想いが詰まったこのコラボレーションは、ファッション好きならずとも注目せざるを得ません。特にChampionの代名詞とも言える 「リバースウィーブ®」 をベースにしたアイテムと聞けば、期待は高まるばかりですよね。

JEANASISが歩んだ25年の軌跡とブランド哲学

JEANASISは、25年もの長きにわたり、女性たちの「自分らしさ」を支える服を作り続けてきました。変わらない強さを持つ「黒」と、品格を感じさせる「白」を基調に、シャープでありながら媚びないスタイルを提案。マニッシュなクールさの中に、芯のある女性らしさを表現するその姿勢は、多くの20〜30代女性から支持されています。

時代と共に移り変わる感性や日常に寄り添いながら進化を遂げてきたJEANASIS。今回のChampionとのコラボは、彼らが大切にする「長く愛せるスタンダードを、今の気分でアップデートしたい」というブランド哲学の結晶と言えるでしょう。

不朽の名作「リバースウィーブ®」とは？時代を超えて愛される理由

Championが1934年に開発した 「リバースウィーブ®」 は、スウェットシャツの歴史を語る上で欠かせない革新的な製法です。元々、洗濯による縦方向の縮みを防ぐために、生地を「横」使いにして織り、サイドにリブ（EXPANSION GUSSET）を施すことで、横縮みにも対応するという画期的なアイデアから生まれました。

これが、単なる衣料品にとどまらず、一つの文化として「キング オブ スウェットシャツ」とまで評されるゆえんです。アスレチックウェアをルーツに持つChampionは、100年以上にわたり、機能性、耐久性、素材、縫製といったディテールに徹底的にこだわり続けてきました。そのクラフトマンシップが、いつの時代も最高の品質とデザインを提供し、世界中のファンに愛され続けている理由なのです。

限定別注パーカーの全貌！モードとカジュアルが融合した大人の逸品

今回のコラボレーションで登場するパーカーは、まさにJEANASISとChampion、両ブランドの魅力が凝縮されたアイテムです。

「リバースウィーブ®」の快適さとJEANASISの感性が織りなすデザイン

手にした瞬間に感じられる、 「リバースウィーブ®」ならではの上質な着心地。そして、ゆったりとしたリラックス感のあるシルエットは、まさに今の気分にぴったりです。JEANASISのこだわりが随所に光る、大人のカジュアルスタイルを格上げしてくれる一着だと感じました。

今回の別注パーカーの最大の魅力は、そのディテールにあります。

あなたはどちらを選ぶ？魅惑の2色展開と価格を徹底比較

ChampionリバースウィーブZIPパーカー（オートミール）

Championのアイコン的製法がもたらす、しっかりとした生地感と肌触りの良さは、一度着たら手放せなくなること間違いなし。歴代のChampion別注シリーズと同様、が施されています。このさりげないアクセントが、特別感をぐっと高めてくれます。柔らかな印象のと、潔い深みが魅力のの2色展開。どちらもカジュアルすぎず、上品に着こなせるカラーチョイスです。

ChampionインディゴブラックZIPパーカー

オートミールFREEどこかレトロで優しい印象を与えるオートミールカラー。どんなインナーにも合わせやすく、春先にはTシャツの上に羽織るだけでも様になります。きれいめなプリーツスカートやスラックスと合わせて、大人のミックススタイルを楽しむのがおすすめです。Championの「リバースウィーブ®」という品質の高さ、そしてJEANASISの限定別注品であることを考えると、13,200円は非常にコストパフォーマンスが高いと感じます。長く愛用できることを考えれば、十分すぎる価値があるでしょう。

インディゴブラックFREE深みと奥行きのあるインディゴブラック。通常のブラックとは一線を画す、洗練された雰囲気が漂います。着ていくうちに表情が変わっていくインディゴ染めの特性も楽しみの一つ。モノトーンコーデにはもちろん、カラーアイテムと合わせてシックに引き締めるのも素敵です。インディゴ染めは一般的な染色よりも手間がかかるため、オートミールよりも少し価格が上がりますが、その風合いの変化や唯一無二の存在感を考えれば、こちらも納得の価格です。着るほどに自分だけのヴィンテージ感を育てられると思えば、むしろお得かもしれませんね。

どちらのカラーも魅力的で迷ってしまいますが、皆さんはどちらのカラーがお好みですか？

確実に手に入れる！先行予約と通常販売スケジュール

この特別なパーカーは、以下のスケジュールで手に入れることができます。

予約開始予定

JEANASIS全店

公式WEBストア and ST（アンドエスティ）

ZOZOTOWN

楽天Fashion

人気アイテムになること間違いなしなので、確実に手に入れたい方はWEB先行予約がおすすめです。特にインディゴブラックは数量限定の可能性もあるため、早めのチェックが肝心ですよ！

ファッションを“Play”するアダストリアグループの挑戦

今回のコラボパーカーを生み出したJEANASISは、株式会社アダストリアが展開する40以上のブランドの一つです。「グローバルワーク」「ニコアンド」など、多彩なブランドを国内外に展開するアダストリアグループは、「Play fashion!」をミッションに掲げ、ファッションを通じて人々の人生をワクワクさせることを目指しています。

JEANASISとChampionの今回の取り組みは、まさに「Play fashion!」を体現するものです。歴史ある名品に新たな息吹を吹き込み、現代のファッションシーンに新鮮な風を送り込む。このコラボレーションが、皆さんのファッションライフに新たな喜びをもたらしてくれることでしょう。

最後に：この冬、あなたのワードローブに「特別な一枚」を

JEANASIS 25周年を記念する、Champion別注の「リバースウィーブ®」パーカーは、まさにファッションの歴史と今が交差する特別なアイテムです。普遍的な価値と現代的な感性が融合したこの一着は、きっとあなたのワードローブで長く愛される存在になるはずです。

先行予約は2026年1月23日（金）正午12時から、通常販売は2026年2月20日（金） からスタート。ぜひこの機会に手に入れて、新しいファッションを楽しんでみてはいかがでしょうか？

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。