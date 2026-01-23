「育成する素質あり」ダルビッシュ有、若手投手のロールモデルに！？　離…

@media (min-width: 768px) {

ダルビッシュ有 最新情報

サンディエゴ・パドレスは昨年11月4日（日本時間5日）、39歳のダルビッシュ有投手が右肘の靭帯再建手術を受けたため、12～15カ月は試合に出場できないことを発表した。2026シーズン全休は確定したが、別の役割でチームをサポートすると、米メディア『フライアーズ・オン・ベース』が報じている。

ダルビッシュは2020年12月にシカゴ・カブスからパドレスへ移り、2023年2月には契約期間を2028年まで延長した。

加入後最初の2シーズンは30試合に登板したが、2023年は24試合、2024年は16試合、2025年は15試合の先発にとどまり、ここ3シーズンは先発数が徐々に減少している。

2026シーズンでの復活も期待されたが、それに先駆けて手術を実施し、当分の間はプレー不可能となった。

しかし、何もせずに今後1年間を過ごすわけではない。

ダルビッシュについて、パドレスを率いるクレイグ・スタメン監督は「彼は昨年のジョー・マスグローブと似たような役割を果たすことになるだろう。

できるだけチームの近くにいるということだ」と述べ、ダルビッシュが若手投手のアドバイザーになることを明かしている。

同メディアによると「ダルビッシュは投手としてだけでなく、指導者としても優れた右腕投手であり、あらゆる分野で経験を積んでいる。

テキサス・レンジャーズでの精鋭時代から、パドレスの宿敵ロサンゼルス・ドジャースでのワールドシリーズ出場まで、ダルビッシュには若い才能を育成する資質が備わっているのだ。

幹部やファンが、将来ダルビッシュは信頼できる監督になるだろうと主張したが、それは全く的外れな意見ではない。

パドレスファンは、ダルビッシュが若手に良い影響を与えてくれることを大いに期待しているはずだ。

素晴らしいロールモデルの存在は、決して軽視できるものではない」という。

